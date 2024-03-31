Одеса залишилась без світла та води — причина

Вода капає з крана. Фото: Новини.LIVE

В Одесі сталося аварійне відключення обладнання на одній із високовольтних підстанцій. Тимчасово без світла залишилися жителі Хаджибейського та Київського районів, а також частина Одеського району області.

Про це повідомляє ДТЕК Одеські електромережі.

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У компанії уточнили, що знеструмлення відбулося об 11:40 ранку. Орієнтовний час відновлення електропостачання — протягом декількох годин.

"В ці хвилини ремонтні роботи тривають. Там, де це можливо, енергетики перезаживлять на резерв обʼєкти критичної інфраструктури та домівки", — зазначили в ДТЕК.

Одеса без води

Окрім цього, через відсутність світла також в домівках одеситів пропала вода. Це також пов’язано з аварією на електропідстанції. Внаслідок цього наразі без водопостачання залишилися споживачі Київського та Хаджибейського районів міста, а у Приморському районі можливе зниження тиску.

"Після усунення аварії енергетиками та забезпечення електропостачання буде відновлено подачу води. Приносимо вибачення за тимчасові незручності та обставини, які не залежать від філії "Інфоксводоканал", — додали комунальники.

Нагадаємо, в Одесі не працює електротранспорт. За повідомленням мерії, на магістральних маршрутах збільшено кількість рухомого складу автобусів середнього та великого класів. Вони курсують містом.

Окрім цього через обстріли у місті та прилеглих районах діють аварійні відключення, тобто світло вимикають не за графіками. При зростанні споживання їхній обсяг може збільшуватись.