Одесса осталась без света и воды — причина

Вода капает из крана. Фото: Новини.LIVE

В Одессе произошло аварийное отключение оборудования на одной из высоковольтных подстанций. На время без света остались жители Хаджибейского и Киевского районов, а также часть Одесского района области.

Об этом сообщает ДТЭК Одесские электросети.

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В компании уточнили, что обесточивание произошло в 11:40 утра. Ориентировочное время возобновления электроснабжения — в течение нескольких часов.

"В эти минуты ремонтные работы продолжаются. Там, где это возможно, энергетики перезаживят на резерв объекты критической инфраструктуры и дома", — отметили в ДТЭК.

Одесса без воды

Кроме этого, из-за отсутствия света также в домах одесситов пропала вода. Это также связано с аварией на электроподстанции. В связи с этим без водоснабжения остались потребители Киевского и Хаджибейского районов города, а в Приморском районе возможно снижение давления.

"После устранения аварии энергетиками и обеспечения электроснабжения будет возобновлена подача воды. Приносим извинения за временные неудобства и обстоятельства, не зависящие от филиала "Инфоксводоканал", — добавили коммунальщики.

Напомним, в Одессе не работает электротранспорт. По сообщению мэрии, на магистральных маршрутах увеличено количество подвижного состава среднего и крупного автобусов. Они курсируют по городу.

Кроме этого из-за обстрелов в городе и близлежащих районах действуют аварийные отключения, то есть свет выключают не по графику. При возрастании потребления их объем может увеличиваться.