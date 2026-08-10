Одеса залишилася без електротранспорту: розклад автобусів

Соціальний автобус. Фото: Одеська міська рада

Марія Луценко Редактор

В Одесі 10 серпня тимчасово не працюють трамваї та тролейбуси. Причиною стали наслідки російської атаки на місто в ніч на 9 серпня. Щоб забезпечити сполучення між районами, частину електротранспортних маршрутів замінили автобусами. Містянам також доступні соціальні автобуси та маршрутки за схемами трамвайних і тролейбусних напрямків.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Одеську міську раду.

Соціальні автобуси

Для сполучення між районами міста організували рух соціальних автобусів.

С1 "Залізничний вокзал — вул. 28-ї бригади". Від Залізничного вокзалу, з площі Старосінної, автобуси відправляються о 06:22, 06:58, 07:50, 08:26, 09:02, 09:38, 10:30, 11:06, 11:42, 14:58, 15:50, 16:30, 17:10, 17:50 та 18:50. У зворотному напрямку рейси заплановані на 06:30, 07:06, 07:42, 08:18, 09:10, 09:46, 10:22, 10:58, 14:30, 15:06, 15:42, 16:18, 17:10, 17:50, 18:30 та 19:10.

С2 "Залізничний вокзал — Дитячий комбінат". Від Залізничного вокзалу автобуси курсуватимуть о 06:00, 06:30, 06:50, 07:25, 08:00, 08:40, 09:10, 09:50, 10:20, 11:10, 13:50, 14:40, 15:40, 16:00, 16:50, 17:30, 18:10, 19:00 та 19:50. Від Дитячого комбінату на вул. Семена Палія — о 06:45, 07:20, 07:50, 08:30, 09:10, 10:00, 10:40, 11:20, 12:20, 14:20, 15:00, 15:50, 16:50, 17:20, 18:00, 18:30, 19:20, 20:00 та 20:50.

С3 "вул. С. Ріхтера — вул. Дігтярна". Від вул. С. Ріхтера автобуси відправляються о 07:15, 08:15, 09:15, 13:45, 15:15, 16:15, 17:15 та 18:15. Від вул. Дігтярної — о 08:15, 09:15, 10:15, 14:45, 16:15, 17:15, 18:15 та 19:15.

С4 "Тираспольське шосе (Два стовпи) — вул. Дігтярна". Від Тираспольського шосе автобуси вирушають о 07:30, 09:30, 11:30, 13:30 та 16:30. Окремі рейси від зупинки "Західне кладовище" — о 09:20 та 13:20. У зворотному напрямку, від вул. Дігтярної, площі Менделе Мойхер-Сфоріма, — о 08:30, 10:30, 12:30, 15:30 та 18:30. Рейси до Західного кладовища позначені літерою "К".

С10 "Залізничний вокзал — Клінічний санаторій ім. Пирогова (курорт "Куяльник")". Від Куяльника автобуси відправляються о 06:20, 07:45, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 та 18:00. Від Залізничного вокзалу — о 07:00, 09:00, 11:00, 13:00, 15:00 та 17:00.

Водночас роботу соціального маршруту С6 "ТЦ "Меркурій" — Західне кладовище" тимчасово припинили.

Заміна тролейбусів

За схемами тролейбусних маршрутів також організували автобусне сполучення.

Маршрут №8 "Суперфосфатний завод — Залізничний вокзал". Від Суперфосфатного заводу автобуси відправляються о 06:30, 07:05, 07:25, 07:50, 08:30, 08:50, 09:10, 09:50, 10:10, 10:30, 11:00, 12:30, 13:50, 14:00, 15:10, 15:30, 15:50, 16:30, 16:50, 17:15, 17:55, 18:15, 18:40, 19:25 та 19:45. Від Залізничного вокзалу рейси заплановані на 06:20, 06:40, 07:05, 07:45, 08:05, 08:25, 09:05, 09:25, 09:45, 10:25, 10:45, 11:05, 12:15, 14:25, 14:45, 15:45, 16:05, 16:25, 17:05, 17:25, 17:50, 18:30, 19:15, 20:00 та 20:20.

Додатково на цьому напрямку працюватиме маршрутне таксі №208 з інтервалом 15–20 хвилин.

Маршрут №9 "вул. Інглезі — вул. Рішельєвська". Від вул. Інглезі автобуси курсуватимуть о 06:30, 06:46, 07:02, 07:18, 07:34, 07:50, 08:06, 08:22, 08:38, 08:54, 09:10, 09:26, 09:42, 09:58, 10:14, 10:30, 10:46, 11:02, 11:34, 12:06, 12:38, 12:54, 13:26, 13:58, 14:30, 14:46, 15:02, 15:18, 15:34, 15:50, 16:06, 16:22, 16:38, 16:54, 17:10, 17:26, 17:42, 17:58, 18:14, 18:30, 18:46, 19:02, 19:34, 20:06 та 20:38. Від вул. Рішельєвської — о 07:15, 07:31, 07:47, 08:03, 08:19, 08:35, 08:51, 09:07, 09:23, 09:39, 09:55, 10:11, 10:27, 10:43, 10:59, 11:15, 11:31, 11:47, 12:19, 12:51, 13:23, 13:39, 14:11, 14:43, 15:15, 15:31, 15:47, 16:03, 16:19, 16:35, 16:51, 17:07, 17:23, 17:39, 17:55, 18:11, 18:27, 18:43, 18:59, 19:15, 19:31, 19:47, 20:19, 20:51 та 21:23.

Додатково працюватиме маршрутне таксі №9МТ з інтервалом 30–35 хвилин.

Заміна трамваїв

Окремі автобуси працюватимуть за схемами трамвайних маршрутів.

Маршрут №5 "Аркадія — Залізничний вокзал". Від станції "Аркадія" автобуси відправляються о 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00 та 19:30. Від Залізничного вокзалу — о 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 11:00, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 та 20:00.

Маршрут №18 "Куликове поле — 14 ст. В. Фонтану". Від Куликового поля автобуси вирушають о 06:30, 06:46, 07:02, 07:18, 07:34, 07:50, 08:06, 08:22, 08:38, 08:54, 09:10, 09:26, 09:58, 10:30, 10:46, 11:12, 11:50, 12:06, 12:22, 12:38, 12:54, 13:10, 13:26, 13:42, 14:14, 14:46, 15:02, 15:34, 16:06, 16:22, 16:38, 16:54, 17:10, 17:26, 17:42, 17:58, 18:14, 18:30, 18:46 та 19:02. Від 14-ї станції Великого Фонтану — о 07:02, 07:18, 07:34, 07:50, 08:06, 08:22, 08:38, 08:54, 09:10, 09:26, 09:42, 09:58, 10:30, 11:02, 11:18, 11:44, 12:22, 12:38, 12:54, 13:10, 13:26, 13:42, 13:58, 14:14, 14:46, 15:18, 15:34, 16:06, 16:38, 16:54, 17:10, 17:26, 17:42, 17:58, 18:14, 18:30, 18:46, 19:02, 19:18 та 19:34.

Маршрут №21 "Застава II — площа Тираспольська". Інтервал руху становить близько однієї години. Від Застави II автобуси відправляються о 07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 11:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30 та 18:30. Від площі Тираспольської — о 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 та 19:00.

Маршрут №27 "пл. Незалежності — просп. Свободи". Від площі Незалежності, на проспекті Князя Ярослава Мудрого, автобуси курсуватимуть о 07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 15:00, 16:00, 17:00 та 18:00. Від проспекту Свободи, 16-ї станції Люстдорфської дороги, — о 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 15:30, 16:30, 17:30 та 18:30.

Інші напрямки

За схемою трамвайного маршруту №10 "вул. Іцхака Рабіна — площа Тираспольська" працює маршрутне таксі №121. Інтервал руху — 10–12 хвилин.

За схемою трамвайного маршруту №20 "Херсонський сквер — Хаджибейський лиман" працює маршрутне таксі №20т. Воно курсуватиме з інтервалом близько однієї години.

За схемою тролейбусного маршруту №3 "Застава I — парк Шевченка" працює маршрутне таксі №233. Інтервал руху становить 12–15 хвилин.

У департаменті транспорту наголошують, що наведений розклад має інформаційний характер. Час відправлення може змінюватися через дорожню ситуацію, затримки або короткочасний схід автобусів із рейсу через технічні причини.

Де отримати інформацію

Додаткову інформацію про роботу соціальних маршрутів можна отримати в інформаційному центрі за телефонами (048) 717-54-54 та (048) 717-54-77. Центр працює з понеділка до п’ятниці з 08:00 до 20:00.

Вартість проїзду

Зазначимо, що вартість проїзду у громадському транспорті Одеси залишається такою самою, як і після останнього перегляду тарифів. У серпені мешканці міста користуються громадським транспортом за такими цінами:

трамвай — 15 гривень;

тролейбус — 15 гривень;

соціальні автобуси на окремих маршрутах — безкоштовно;

маршрутки — 25 гривень.

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