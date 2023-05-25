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Одеса заснована Катериною ІІ, українців там не було, — Лебедєв

25 травня 2023 12:20
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Анна Мурадова
Редактор
Одеса заснована Катериною ІІ, українців там не було, — Лебедєв
Російський дизайнер Артемій Лебедєв. Фото: росЗМІ
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Співавтор туристичного символу — "Якоря-серця" Артемій Лебедєв вчергове просуває наративи, що Одеса — це російське місто. Дизайнер запевняє, що українців довели до того, що вони готові вмирати заради якоїсь штучної ідеї. 

Про це в одному з інтерв'ю сказав російський дизайнер Артемій Лебедєв.

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"Одеса — російське місто абсолютно, засноване Катериною, де взагалі ніколи жодних українців у житті не було. Портове російське місто. Те, що там до такої міри знелюднення довели, що вони готові вбивати заради якоїсь ідеї, яка штучно висмоктана з пальця, ні про що, вона спочатку заснована на хибній фантазії, що на нас хтось чекає в Європі чи ми вступимо до НАТО. Ніхто не чекає!" — сказав Артемій Лебедєв.

Підозра Артемію Лебедєву

СБУ задокументовано злочинну діяльність російського блогера — Артемія Лебедєва, який у червні 2022 року незаконно потрапив на територію Запорізької атомної електростанції. Він зняв замовний репортаж для кремлівських медіаресурсів щодо захоплення енергооб’єкта та "розганяв" його через свою півмільйонну аудиторію у соцмережах. Блогеру 21 березня повідомлено про підозру — ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників). Такі дії караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

Виникає питання, а чи може залишатися туристичним символом міста робота російського дизайнера чи все ж таки краще його замінити? Хто може запустити механізм зміни логотипа? Відповіді на ці запитання журналісти Новини.LIVE шукали разом із депутатом міської ради Петром Обуховим.

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