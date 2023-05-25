Одесса основана Екатериной II, украинцев там не было, — Лебедев

Российский дизайнер Артемий Лебедев. Фото: росСМИ

Соавтор туристического символа — "Якоря-сердца" Артемий Лебедев в очередной раз продвигает нарративы, что Одесса — это российский город. Дизайнер уверяет, что украинцев довели до того, что они готовы умирать ради какой-нибудь искусственной идеи.

Об этом в одном из интервью сказал российский дизайнер Артемий Лебедев.

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"Одесса российский город абсолютно, основанный Екатериной, где вообще никогда никаких украинцев в жизни не было. Портовый российский город. То, что там до такой степени обесчеловечивания доказали, что они готовы убивать ради какой-то идеи, которая искусственно высосана из пальца, ни о чем, она изначально основана на ложной фантазии, что нас кто-то ждет в Европе или мы вступим в НАТО. Никто не ждет!" — сказал Артемий Лебедев.

Подозрение Артемию Лебедеву

СБУ задокументирована преступная деятельность российского блогера — Артемия Лебедева, который в июне 2022 года незаконно попал на территорию Запорожской атомной электростанции. Он снял заказной репортаж для кремлевских медиа ресурсов по захвату энергообъекта и "разгонял" его из-за своей полумиллионной аудитории в соцсетях. Блогеру 21 марта сообщено о подозрении — ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников). Такие действия наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

Возникает вопрос, может ли оставаться туристическим символом города работа российского дизайнера или все же лучше его заменить? Кто может запустить механизм смены логотипа? Ответы на эти вопросы журналисты Новини.LIVE искали вместе с депутатом городского совета Петром Обуховым.