Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Одесса основана Екатериной II, украинцев там не было, — Лебедев arrow

Одесса основана Екатериной II, украинцев там не было, — Лебедев

25 мая 2023 12:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Одесса основана Екатериной II, украинцев там не было, — Лебедев
Российский дизайнер Артемий Лебедев. Фото: росСМИ
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Соавтор туристического символа — "Якоря-сердца" Артемий Лебедев в очередной раз продвигает нарративы, что Одесса — это российский город. Дизайнер уверяет, что украинцев довели до того, что они готовы умирать ради какой-нибудь искусственной идеи.

Об этом в одном из интервью сказал российский дизайнер Артемий Лебедев.

Читайте также:

"Одесса российский город абсолютно, основанный Екатериной, где вообще никогда никаких украинцев в жизни не было. Портовый российский город. То, что там до такой степени обесчеловечивания доказали, что они готовы убивать ради какой-то идеи, которая искусственно высосана из пальца, ни о чем, она изначально основана на ложной фантазии, что нас кто-то ждет в Европе или мы вступим в НАТО. Никто не ждет!" — сказал Артемий Лебедев.

Подозрение Артемию Лебедеву

СБУ задокументирована преступная деятельность российского блогера — Артемия Лебедева, который в июне 2022 года незаконно попал на территорию Запорожской атомной электростанции. Он снял заказной репортаж для кремлевских медиа ресурсов по захвату энергообъекта и "разгонял" его из-за своей полумиллионной аудитории в соцсетях. Блогеру 21 марта сообщено о подозрении — ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников). Такие действия наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

Возникает вопрос, может ли оставаться туристическим символом города работа российского дизайнера или все же лучше его заменить? Кто может запустить механизм смены логотипа? Ответы на эти вопросы журналисты Новини.LIVE искали вместе с депутатом городского совета Петром Обуховым.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

Вадим Столар: Вынужденные переселенцы узнают столицу благодаря нашему проекту "Знакомься: Киев!"

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас