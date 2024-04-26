Одеса завмре — рух у Приморському районі буде перекрито

Одесити будуть бігти марафон у неділю, 28 квітня. Фото: SEASIDE RUNNERS ODS

У неділю, 28 квітня, рух вулицями Приморського району буде перекрито у зв'язку із проведеннями марафону. Відкрити дороги для транспортних засобів планують після 14:00.

Про це повідомляє Громадська Організація "СІСАЙД РАНЕРС ОДС".

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Де перекриють рух

Цієї неділі, 28 квітня, з 7:00 до 14:00 години буде перекрито рух транспортних засобів наступними вулицями:

пр. Шевченка (від пл. Десятого квітня до пр. Гагаріна);

пров. Шампанський (від пр. Шевченка до вул. Маршала Говорова);

вул. Маршала Говорова (від пров. Шампанського до вул. Академічної);

вул. Академічна (від пл. Десятого квітня до вул. Фонтанська дорога).

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Маршрут марафону в Одесі, який відбудеться 28 квітня. Фото: ГО "СІСАЙД РАНЕРС ОДС"

Марафон в Одесі

Траса проходитиме вулицями міста біля парку Перемоги, на відстані кілометру від моря. Старт марафону відбудеться о 08:30 з просп. Шевченка, фінішною точкою для бігунів зазначено площу 10 квітня.

Розвиток спорту

Ми писали, що наразі велоінфраструктура є одним із пріоритетних напрямків транспортного розвитку міста. Тож у міськраді запланували створення й нанесення понад 20 кілометрів нових велодоріжок.

Також повідомляли про те, що в Одесі відбувся благодійний забіг в рамках "Тижня громадянського суспільства". Головною метою цього заходу стала популяризація української мови.