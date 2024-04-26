Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Одеса завмре — рух у Приморському районі буде перекрито arrow

Одеса завмре — рух у Приморському районі буде перекрито

26 квітня 2024 15:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Одеса завмре — рух у Приморському районі буде перекрито
Одесити будуть бігти марафон у неділю, 28 квітня. Фото: SEASIDE RUNNERS ODS
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

У неділю, 28 квітня, рух вулицями Приморського району буде перекрито у зв'язку із проведеннями марафону. Відкрити дороги для транспортних засобів планують після 14:00.

Про це повідомляє Громадська Організація "СІСАЙД РАНЕРС ОДС".

Читайте також:

Де перекриють рух

Цієї неділі, 28 квітня, з 7:00 до 14:00 години буде перекрито рух транспортних засобів наступними вулицями:

  • пр. Шевченка (від пл. Десятого квітня до пр. Гагаріна);
  • пров. Шампанський (від пр. Шевченка до вул. Маршала Говорова);
  • вул. Маршала Говорова (від пров. Шампанського до вул. Академічної);
  • вул. Академічна (від пл. Десятого квітня до вул. Фонтанська дорога).

​​​

В Одесі відбудеться марафон, тому вулиці будуть перекриті
Маршрут марафону в Одесі, який відбудеться 28 квітня. Фото: ГО "СІСАЙД РАНЕРС ОДС"

Марафон в Одесі

Траса проходитиме вулицями міста біля парку Перемоги, на відстані кілометру від моря. Старт марафону відбудеться о 08:30 з просп. Шевченка, фінішною точкою для бігунів зазначено площу 10 квітня.

Розвиток спорту 

Ми писали, що наразі велоінфраструктура є одним із пріоритетних напрямків транспортного розвитку міста. Тож у міськраді запланували створення й нанесення понад 20 кілометрів нових велодоріжок

Також повідомляли про те, що в Одесі відбувся благодійний забіг в рамках "Тижня громадянського суспільства". Головною метою цього заходу стала популяризація української мови.

Одеса
спорт
транспорт
Одеська область
Новини Одеси
автомобіль
біг
марафон

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

21 квітня 2024

23:56 Оновити військово-облікові дані можна без візиту до ТЦК — як це зробити

Розклад ефірів

Всі ефіри