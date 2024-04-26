Одесса замрет — движение в Приморском районе будет перекрыто

Одесситы будут бежать марафон в воскресенье, 28 апреля. Фото: SEASIDE RUNNERS ODS

В воскресенье, 28 апреля, движение по улицам Приморского района будет перекрыто в связи с проведением марафона. Открыть дороги для транспортных средств планируют после 14:00.

Об этом сообщает Общественная Организация "СИСАЙД РАНЕРС ОДС".

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Где перекроют движение

В это воскресенье, 28 апреля, с 7:00 до 14:00 часов будет перекрыто движение транспортных средств по следующим улицам:

пр. Шевченко (от пл. Десятого апреля до пр. Гагарина);

пров. Шампанский (от пр. Шевченко до ул. Маршала Говорова);

ул. Маршала Говорова (от пер. Шампанского до ул. Академической);

ул. Академическая (от пл. Десятого апреля до ул. Фонтанская дорога).

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Маршрут марафона в Одессе, который пройдет 28 апреля. Фото: ОО "СИСАЙД РАНЕРС ОДС"

Марафон в Одессе

Трасса будет проходить по улицам города возле парка Победы, в километре от моря. Старт марафона состоится в 08:30 по просп. Шевченко, финишной точкой для бегунов указана площадь 10 апреля.

Развитие спорта

Мы писали, что велоинфраструктура является одним из приоритетных направлений транспортного развития города. Поэтому в горсовете запланировано создание и нанесение более 20 километров новых велодорожек.

Также сообщалось о том, что в Одессе состоялся благотворительный забег в рамках "Недели гражданского общества". Главной целью этого мероприятия стала популяризация украинского языка.