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Одесса замрет — движение в Приморском районе будет перекрыто

26 апреля 2024 15:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Одесса замрет — движение в Приморском районе будет перекрыто
Одесситы будут бежать марафон в воскресенье, 28 апреля. Фото: SEASIDE RUNNERS ODS
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В воскресенье, 28 апреля, движение по улицам Приморского района будет перекрыто в связи с проведением марафона. Открыть дороги для транспортных средств планируют после 14:00.

Об этом сообщает Общественная Организация "СИСАЙД РАНЕРС ОДС".

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Где перекроют движение

В это воскресенье, 28 апреля, с 7:00 до 14:00 часов будет перекрыто движение транспортных средств по следующим улицам:

  • пр. Шевченко (от пл. Десятого апреля до пр. Гагарина);
  • пров. Шампанский (от пр. Шевченко до ул. Маршала Говорова);
  • ул. Маршала Говорова (от пер. Шампанского до ул. Академической);
  • ул. Академическая (от пл. Десятого апреля до ул. Фонтанская дорога).

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В Одессе пройдет марафон, поэтому улицы будут перекрыты
Маршрут марафона в Одессе, который пройдет 28 апреля. Фото: ОО "СИСАЙД РАНЕРС ОДС"

Марафон в Одессе

Трасса будет проходить по улицам города возле парка Победы, в километре от моря. Старт марафона состоится в 08:30 по просп. Шевченко, финишной точкой для бегунов указана площадь 10 апреля.

Развитие спорта

Мы писали, что велоинфраструктура является одним из приоритетных направлений транспортного развития города. Поэтому в горсовете запланировано создание и нанесение более 20 километров новых велодорожек.

Также сообщалось о том, что в Одессе состоялся благотворительный забег в рамках "Недели гражданского общества". Главной целью этого мероприятия стала популяризация украинского языка.

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