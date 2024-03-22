Одеса знеструмлена — зміни у розкладі руху транспорту

Одеський трамвай. Фото: Одеська міська рада

Внаслідок нічних атак та відключення електроенергії тимчасово змінено розклад руху трамваїв. Йдеться про маршрути №7 та №27.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Читайте також:

Які зміни у маршрутах

Трамвайний маршрут №7:

Через один вагон курсують до 16-ї ст. Люстдорфської дороги (один вагон курсує до 1-ї ст., наступний — до 11-ї ст.)

Трамвайний маршрут №27:

Наразі курсує лише одни вагон.

До уваги водіїв

У міськраді повідомляють, що наразі знеструмлено 120 світлофорів на перехрестях міста, переважно у Приморському районі.

"Звертаємося до водіїв із проханням бути максимально обережними на дорогах, аби уникнути аварій", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що ворог здійснив масовану атаку у ніч проти 22 березня. Внаслідок удару в Одесі пошкоджено енергооб'єкт.

Також ми писали, що правоохоронці розпочали розслідування за фактом масованої атаки у ніч проти 22 березня. Внаслідок удару в Одесі пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури, через що довелося знову запровадили стабілізаційні відключення.