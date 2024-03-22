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Одесса обесточена — изменения в расписании движения транспорта

22 марта 2024 12:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Одесса обесточена — изменения в расписании движения транспорта
Одесский трамвай. Фото: Одесский городской совет
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В связи с ночными атаками и отключением электроэнергии временно изменено расписание движения трамваев. Речь идет о маршрутах №7 и №27.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета .

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Какие изменения в маршрутах

Трамвайный маршрут #7:

  • Через один вагон курсируют до 16 ст. Люстдорфской дороги (1 вагон курсирует до 16 ст., следующий — до 11 ст.)

Трамвайный маршрут #27:

  • Сейчас курсирует всего 1 вагон.

К сведению водителей

В горсовете сообщают, что в настоящее время обесточены 120 светофоров на перекрестках города, преимущественно в Приморском районе.

"Обращаемся к водителям с просьбой быть максимально осторожными на дорогах, чтобы избежать аварий" , — говорится в сообщении.

Напомним, что враг совершил массированную атаку в ночь на 22 марта. В результате удара в Одессе поврежден энергообъект.

Также мы писали, что правоохранители начали расследование по факту массированной атаки в ночь на 22 марта. В результате удара в Одессе повреждены объекты энергетической инфраструктуры, из-за чего пришлось вновь ввести стабилизационные отключения.

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