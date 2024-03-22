Одесса обесточена — изменения в расписании движения транспорта

Одесский трамвай. Фото: Одесский городской совет

В связи с ночными атаками и отключением электроэнергии временно изменено расписание движения трамваев. Речь идет о маршрутах №7 и №27.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета .

Читайте также:

Какие изменения в маршрутах

Трамвайный маршрут #7:

Через один вагон курсируют до 16 ст. Люстдорфской дороги (1 вагон курсирует до 16 ст., следующий — до 11 ст.)

Трамвайный маршрут #27:

Сейчас курсирует всего 1 вагон.

К сведению водителей

В горсовете сообщают, что в настоящее время обесточены 120 светофоров на перекрестках города, преимущественно в Приморском районе.

"Обращаемся к водителям с просьбой быть максимально осторожными на дорогах, чтобы избежать аварий" , — говорится в сообщении.

Напомним, что враг совершил массированную атаку в ночь на 22 марта. В результате удара в Одессе поврежден энергообъект.

Также мы писали, что правоохранители начали расследование по факту массированной атаки в ночь на 22 марта. В результате удара в Одессе повреждены объекты энергетической инфраструктуры, из-за чего пришлось вновь ввести стабилизационные отключения.