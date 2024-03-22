Одесса обесточена — изменения в расписании движения транспорта
В связи с ночными атаками и отключением электроэнергии временно изменено расписание движения трамваев. Речь идет о маршрутах №7 и №27.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета .
Какие изменения в маршрутах
Трамвайный маршрут #7:
- Через один вагон курсируют до 16 ст. Люстдорфской дороги (1 вагон курсирует до 16 ст., следующий — до 11 ст.)
Трамвайный маршрут #27:
- Сейчас курсирует всего 1 вагон.
К сведению водителей
В горсовете сообщают, что в настоящее время обесточены 120 светофоров на перекрестках города, преимущественно в Приморском районе.
"Обращаемся к водителям с просьбой быть максимально осторожными на дорогах, чтобы избежать аварий" , — говорится в сообщении.
Напомним, что враг совершил массированную атаку в ночь на 22 марта. В результате удара в Одессе поврежден энергообъект.
Также мы писали, что правоохранители начали расследование по факту массированной атаки в ночь на 22 марта. В результате удара в Одессе повреждены объекты энергетической инфраструктуры, из-за чего пришлось вновь ввести стабилизационные отключения.
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