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Головна Одеса Одещина на четвертому місці за народжуваністю та смертністю

Одещина на четвертому місці за народжуваністю та смертністю

Ua ru
Дата публікації: 18 липня 2025 12:55
Рівень народжуваності та смертності в Україні та на Одещині - рейтинг
Новонароджений малюк. Фото ілюстративне: Он Клінік

В Україні за перше півріччя 2025 року народилось 86 795 немовлят. Одещина за кількістю малеч посіла четверте місце, випереджають її лише Київ, Львівщина та Дніпропетровщина.

Про це повідомляють журналісти видання Опендатабот.

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Рейтинг народжуваності

Перше місце за кількістю немовлят посів Київ (9 947). На другому опинилася Львівщина (8 282), а на третьому — Дніпропетровщина (6 670). На четвортому — Одещина (6177), а на п'ятому — Київщина (5236).

Водночас у регіонах, наближених до лінії фронту, на світ приходить менше дітей. На Донеччині за рік народжуваність скоротилась майже удвічі (-47%), на Херсонщині — на 11%, а на Чернігівщині — на 10%.

Додамо, загалом за десять років народжуваність в Україні зменшилася у 2,2 рази.

Одещина на четвертому місці за кількістю новонароджених — рейтинг - фото 1
Народжуваність в Україні. Фото: скріншот інфографіки Опендатаботу

Смертність в Україні

Водночас 249 002 людини померло за перше півріччя в Україні. Наразі на новонародженого припадає троє померлих.

Лідером антирейтингу є Дніпропетровщина — 27 120 померлих. Друге місце посів Київ із 18 114 смертями, а третє — Харківщина — 17 694. На четверому місці — знову Одещина (16 251), а на п'ятому — Львівщина (15 948).

Одещина на четвертому місці за кількістю новонароджених — рейтинг - фото 2
Смертність за регіонами. Фото: скріншот інфографіки Опендатаботу

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що Одещина на 4 місці за рівнем якості життя по Україні. А також про те, що українці увійшли до рейтингу найбагатіших емігрантів у США

Одеса Одеська область народжуваність Новини Одеси смертність
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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