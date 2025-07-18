Уровень рождаемости и смертности в Украине и в Одесской области - рейтинг

Новорожденный малыш. Фото иллюстративное: Он Клиник

В Украине за первое полугодие 2025 года родилось 86 795 младенцев. Одесская область по количеству малышей заняла четвертое место, опережают ее только Киев, Львовская и Днепропетровская области.

Об этом сообщают журналисты издания Опендатабот.

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Рейтинг рождаемости

Первое место по количеству младенцев занял Киев (9 947). На втором оказалась Львовщина (8 282), а на третьем — Днепропетровщина (6 670). На четвертом — Одесская область (6177), а на пятом — Киевская (5236).

В то же время в регионах, приближенных к линии фронта, на свет приходит меньше детей. В Донецкой области за год рождаемость сократилась почти вдвое (-47%), на Херсонщине — на 11%, а на Черниговщине — на 10%.

Добавим, всего за десять лет рождаемость в Украине уменьшилась в 2,2 раза.

Рождаемость в Украине. Фото: скриншот инфографики Опендатаботу

Смертность в Украине

В то же время 249 002 человека умерло за первое полугодие в Украине. Сейчас на одного новорожденного приходится трое умерших.

Лидером антирейтинга является Днепропетровщина — 27 120 умерших. Второе место занял Киев с 18 114 смертями, а третье — Харьковщина — 17 694. На четвертом месте — снова Одесская область (16 251), а на пятом — Львовская (15 948).

Смертность по регионам. Фото: скриншот инфографики Опендатабота

Напомним, недавно мы писали о том, что Одесская область на 4-м месте по уровню качества жизни по Украине. А также о том, что украинцы вошли в рейтинг самых богатых эмигрантов в США.