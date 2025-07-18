Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Одесчина на четвертом месте по рождаемости и смертности

Одесчина на четвертом месте по рождаемости и смертности

Ua ru
Дата публикации 18 июля 2025 12:55
Уровень рождаемости и смертности в Украине и в Одесской области - рейтинг
Новорожденный малыш. Фото иллюстративное: Он Клиник

В Украине за первое полугодие 2025 года родилось 86 795 младенцев. Одесская область по количеству малышей заняла четвертое место, опережают ее только Киев, Львовская и Днепропетровская области.

Об этом сообщают журналисты издания Опендатабот.

Реклама
Читайте также:

Рейтинг рождаемости

Первое место по количеству младенцев занял Киев (9 947). На втором оказалась Львовщина (8 282), а на третьем — Днепропетровщина (6 670). На четвертом — Одесская область (6177), а на пятом — Киевская (5236).

В то же время в регионах, приближенных к линии фронта, на свет приходит меньше детей. В Донецкой области за год рождаемость сократилась почти вдвое (-47%), на Херсонщине — на 11%, а на Черниговщине — на 10%.

Добавим, всего за десять лет рождаемость в Украине уменьшилась в 2,2 раза.

Одещина на четвертому місці за кількістю новонароджених — рейтинг - фото 1
Рождаемость в Украине. Фото: скриншот инфографики Опендатаботу

Смертность в Украине

В то же время 249 002 человека умерло за первое полугодие в Украине. Сейчас на одного новорожденного приходится трое умерших.

Лидером антирейтинга является Днепропетровщина — 27 120 умерших. Второе место занял Киев с 18 114 смертями, а третье — Харьковщина — 17 694. На четвертом месте — снова Одесская область (16 251), а на пятом — Львовская (15 948).

Одещина на четвертому місці за кількістю новонароджених — рейтинг - фото 2
Смертность по регионам. Фото: скриншот инфографики Опендатабота

Напомним, недавно мы писали о том, что Одесская область на 4-м месте по уровню качества жизни по Украине. А также о том, что украинцы вошли в рейтинг самых богатых эмигрантов в США.

Одесса Одесская область рождаемость Новости Одессы смертность
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации