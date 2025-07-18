Новий зерновий термінал у порту Південний на Одещині та оновлення українського флоту

Порт "Південний". Фото ілюстративне: РБК-Україна

На Одещині, в порту "Південний", планують збудувати новий зерновий термінал за 200 мільйонів доларів. Крім того, держава хоче оновити торговельний флот та замінити судна радянських часів сучасними.

Про це повідомляє Адміністрація морських портів України.

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Зерновий термінал

Інвестиційна компанія umgi створила проєкт будівництва сучасного зернового термінала в порту "Південний". За планом, потужність перевалки комплексу становитиме 9 мільйонів тонн. Крім того, він зможе приймати судна типу Post-Panamax на власних причалах. Йдеться про клас кораблів, розміри яких не дозволяють їм проходити через старі шлюзи Панамського каналу.

За попередніми підрахунками, зведення нового термінала буде коштувати 200 мільйонів доларів.

Оновлення флоту

Україна планує виділити понад 100 мільйонів доларів на втілення в життя низки проєктів у морських портах. Ці кошти підуть на ремонт причалів, залізничної інфраструктури, доріг, будівель та всіх інших об’єктів, які зазнали пошкоджень внаслідок ворожих обстрілів.

Крім того, планується закупівля нових суден, лоцманських катерів та іншого обладнання. Це пов'язано з тим, що 60% флоту було побудовано ще за радянських часів. Тому кораблі вкрай важко ремонтувати, адже комплектуючі виробляються в Росії. Запланована модернізація має на меті вирішити наявну проблему.

"Витрати на їх утримання значні, а комплектуючі та запасні частини до них виробляються в Росії. Тому ми дуже обмежені в можливостях їх ремонтувати. Відтак частина програми оновлення — це створення центру дронових технологій, а також закупівля сучасного флоту, суден, лоцманських катерів та іншого обладнання", — каже голова АМПУ Олександр Семирга.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про підготовку удару по селітрі на Одещини. А також про те, що Румунія хоче купити порт поблизу нашого регіону.