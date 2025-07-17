Скільки коштує відпочинок у Чорноморську на Одещині

Відпочинок на Одещині — скільки коштуватиме 5 днів на морі
Пара із Запоріжжя приїхала на 5-денний відпочинок на Одещину, за який витратили майже 30 тисяч гривень. Більше за все туристів вразили ціни на пляжах — 200 грамів креветок за 200 гривень та кукурудза по 80 грн.
Про те, скільки довелося витратити на відпочинок на Одещині, розповіла родина із Запоріжжя.
Витрати на Одещині
Пара із Запоріжжя з'їздила у відпустку у Чорноморськ на Одещині. Дорога туди й назад автівкою коштувало їм 5500 грн. Додатково довелося витратити 1300 на поїздки по місту та турне в Одесу.
Проживання на базі відпочинку обійшлося у 11 000 грн за 5 ночей. Ще 4100 грн уйшло на дрібні витрати на пляжі. А саме: оренда зонтиків за 150 грн, кукурудза на пляжі по 80 грн за качан, та креветки по 200 грн/200 граммів. Лише на харчування довелося витратити близько 7266 грн.
"Снідали на базі або бутербродами, а вечеряли у місцевих ресторанах. Оглядів на них не буде, бо вони нам не дуже сподобались. Потім сходили в ресторан в Одесі — ось там вже було смачно. Дорогою заїжджали в Мак, і вся ця гастродвіжуха коштувала нам 7266 гривень. Але загалом відпочинок у Чорноморську сподобався і дуже нагадав вайб Бердянську",— каже автор відео.
Загалом відпочинок обійшовся у 29 166 гривень.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що в Одесі відкрили для відпочивальників ще 3 пляжі. А також про те, яка температура води сьогодні у Чорному морі.
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