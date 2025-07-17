Скільки коштує відпочинок у Чорноморську на Одещині

Турист із Запоріжжя. Фото: скріншот з відео блогера

Пара із Запоріжжя приїхала на 5-денний відпочинок на Одещину, за який витратили майже 30 тисяч гривень. Більше за все туристів вразили ціни на пляжах — 200 грамів креветок за 200 гривень та кукурудза по 80 грн.

Про те, скільки довелося витратити на відпочинок на Одещині, розповіла родина із Запоріжжя.

Реклама

Читайте також:

Витрати на Одещині

Пара із Запоріжжя з'їздила у відпустку у Чорноморськ на Одещині. Дорога туди й назад автівкою коштувало їм 5500 грн. Додатково довелося витратити 1300 на поїздки по місту та турне в Одесу.

Проживання на базі відпочинку обійшлося у 11 000 грн за 5 ночей. Ще 4100 грн уйшло на дрібні витрати на пляжі. А саме: оренда зонтиків за 150 грн, кукурудза на пляжі по 80 грн за качан, та креветки по 200 грн/200 граммів. Лише на харчування довелося витратити близько 7266 грн.

"Снідали на базі або бутербродами, а вечеряли у місцевих ресторанах. Оглядів на них не буде, бо вони нам не дуже сподобались. Потім сходили в ресторан в Одесі — ось там вже було смачно. Дорогою заїжджали в Мак, і вся ця гастродвіжуха коштувала нам 7266 гривень. Але загалом відпочинок у Чорноморську сподобався і дуже нагадав вайб Бердянську",— каже автор відео.

Загалом відпочинок обійшовся у 29 166 гривень.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що в Одесі відкрили для відпочивальників ще 3 пляжі. А також про те, яка температура води сьогодні у Чорному морі.