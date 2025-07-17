Сколько стоит отдых в Черноморске в Одесской области

Турист из Запорожья. Фото: скриншот из видео блогера

Пара из Запорожья приехала на 5-дневный отдых в Одесскую область, за который потратили почти 30 тысяч гривен. Больше всего туристов поразили цены на пляжах — 200 граммов креветок за 200 гривен и кукуруза по 80 грн.

О том, сколько пришлось потратить на отдых в Одесской области, рассказала семья из Запорожья.

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Расходы в Одесской области

Пара из Запорожья съездила в отпуск в Черноморск в Одесской области. Дорога туда и обратно на машине стоила им 5500 грн. Дополнительно пришлось потратить 1300 на поездки по городу и турне в Одессу.

Проживание на базе отдыха обошлось в 11 000 грн за 5 ночей. Еще 4100 грн ушло на мелкие расходы на пляже. А именно: аренда зонтиков за 150 грн, кукуруза на пляже по 80 грн за початок, и креветки по 200 грн/200 граммов. Только на питание пришлось потратить около 7266 грн.

"Завтракали на базе или бутербродами, а ужинали в местных ресторанах. Обзоров на них не будет, потому что они нам не очень понравились. Потом сходили в ресторан в Одессе — вот там уже было вкусно. По дороге заезжали в Мак, и вся эта гастродвижуха обошлась нам в 7266 гривен. Но в целом отдых в Черноморске понравился и очень напомнил вайб Бердянске",— говорит автор видео.

В целом отдых обошелся в 29 166 гривен.

Напомним, недавно мы писали о том, что в Одессе открыли для отдыхающих еще 3 пляжа. А также о том, какая температура воды сегодня в Черном море.