Новый зерновой терминал в порту Южный в Одесской области и обновление украинского флота

Порт "Южный". Фото иллюстративное: РБК-Украина

В Одесской области, в порту "Пивденный", планируют построить новый зерновой терминал за 200 миллионов долларов. Кроме того, государство хочет обновить торговый флот и заменить суда советских времен современными.

Об этом сообщает Администрация морских портов Украины.

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Зерновой терминал

Инвестиционная компания umgi создала проект строительства современного зернового терминала в порту "Южный". По плану мощность перевалки комплекса будет составлять 9 миллионов тонн. Кроме того, он сможет принимать суда типа Post-Panamax на собственных причалах. Речь идет о классе кораблей, размеры которых не позволяют им проходить через старые шлюзы Панамского канала.

По предварительным подсчетам, возведение нового терминала будет стоить 200 миллионов долларов.

Обновление флота

Украина планирует выделить более 100 миллионов долларов на воплощение в жизнь ряда проектов в морских портах. Эти средства пойдут на ремонт причалов, железнодорожной инфраструктуры, дорог, зданий и всех других объектов, которые получили повреждения в результате вражеских обстрелов.

Кроме того, планируется закупка новых судов, лоцманских катеров и другого оборудования. Это связано с тем, что 60% флота было построено еще в советское время. Поэтому корабли крайне трудно ремонтировать, ведь комплектующие производятся в России. Запланированная модернизация ставит целью решить данную проблему.

"Расходы на их содержание значительные, а комплектующие и запасные части к ним производятся в России. Поэтому мы очень ограничены в возможностях их ремонтировать. Поэтому часть программы обновления — это создание центра дроновых технологий, а также закупка современного флота, судов, лоцманских катеров и другого оборудования", — говорит глава АМПУ Александр Семирга.

Напомним, недавно мы писали о подготовке удара по селитре в Одесской области. А также о том, что Румыния хочет купить порт вблизи нашего региона.