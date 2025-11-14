Відео
Відео

Одещина отримає гроші від Уряду – на що витратить місцева влада

Одещина отримає гроші від Уряду – на що витратить місцева влада

Дата публікації: 14 листопада 2025 04:52
Оновлено: 03:38
Олег Кіпер заявив, що Одеса отримає 1 млрд грн — розповів, на що підуть гроші
Ремонт лінії електропередач. Ілюстративне фото: Укренерго

Уряд України виділив додаткові кошти на ліквідацію наслідків ворожих обстрілів у найбільш уражених прифронтових регіонах, серед яких і громади Одещини. Загалом сьогодні було спрямовано 1 мільярд гривень на підтримку постраждалих областей.

Про це у Телеграм повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Читайте також:

На що піде мільярд: від укриттів до інженерних мереж

Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер подякував Уряду за рішення, яке, за його словами, дозволить швидше відновити пошкоджену інфраструктуру та посилити безпеку мешканців регіону.

Виділені кошти будуть спрямовані на п’ять ключових напрямів, які є критичними для регіону, що постійно потерпає від російських атак:

  • будівництво та облаштування укриттів;
  • додатковий захист ключового обладнання;
  • проведення аварійно-рятувальних робіт;
  • ремонт інженерних мереж;
  • створення запасу пального.

"Дякую Уряду за підтримку Одещини. Ця допомога дозволить швидше відновити пошкоджену інфраструктуру та посилити безпеку наших людей", — заявив Кіпер.

Раніше ми повідомляли, що думають одесити про блекаути у місті. Наші кореспонденти дізнавались, як вони пристосовуються до нової хвилі блекаутів і чи були готові до цього морально та фізично.

Також стало відомо, що в Одесі виділяють додаткові кошти для підтримки людей, які постраждали від обстрілів чи стихійних лих. Частину грошей передадуть для виплат одеситам, чиє житло пошкоджене.

Одеса обстріли уряд відновлення Олег Кіпер енергетика
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
