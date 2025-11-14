Олег Кіпер заявив, що Одеса отримає 1 млрд грн — розповів, на що підуть гроші

Ремонт лінії електропередач. Ілюстративне фото: Укренерго

Уряд України виділив додаткові кошти на ліквідацію наслідків ворожих обстрілів у найбільш уражених прифронтових регіонах, серед яких і громади Одещини. Загалом сьогодні було спрямовано 1 мільярд гривень на підтримку постраждалих областей.

Про це у Телеграм повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

На що піде мільярд: від укриттів до інженерних мереж

Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер подякував Уряду за рішення, яке, за його словами, дозволить швидше відновити пошкоджену інфраструктуру та посилити безпеку мешканців регіону.

Виділені кошти будуть спрямовані на п’ять ключових напрямів, які є критичними для регіону, що постійно потерпає від російських атак:

будівництво та облаштування укриттів;

додатковий захист ключового обладнання;

проведення аварійно-рятувальних робіт;

ремонт інженерних мереж;

створення запасу пального.

"Дякую Уряду за підтримку Одещини. Ця допомога дозволить швидше відновити пошкоджену інфраструктуру та посилити безпеку наших людей", — заявив Кіпер.

