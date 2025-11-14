Видео
Україна
Видео

Одесская область получит деньги от Кабмина — на что их потратят

Одесская область получит деньги от Кабмина — на что их потратят

Ua ru
Дата публикации 14 ноября 2025 04:52
обновлено: 03:38
Олег Кипер заявил, что Одесса получит 1 млрд грн — рассказал, на что пойдут деньги
Ремонт линии электропередач. Иллюстративное фото: Укрэнерго

Правительство Украины выделило дополнительные средства на ликвидацию последствий вражеских обстрелов в наиболее пораженных прифронтовых регионах, среди которых и громады Одесской области. Всего сегодня было направлено 1 миллиард гривен на поддержку пострадавших областей.

Об этом в Телеграмм сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер.

На что пойдет миллиард: от укрытий до инженерных сетей

Председатель Одесской областной военной администрации Олег Кипер поблагодарил Правительство за решение, которое, по его словам, позволит быстрее восстановить поврежденную инфраструктуру и усилить безопасность жителей региона.

Выделенные средства будут направлены на пять ключевых направлений, которые являются критическими для региона, постоянно страдающего от российских атак:

  • строительство и обустройство укрытий;
  • дополнительная защита ключевого оборудования;
  • проведение аварийно-спасательных работ;
  • ремонт инженерных сетей;
  • создание запаса горючего.

"Спасибо Правительству за поддержку Одесской области. Эта помощь позволит быстрее восстановить поврежденную инфраструктуру и усилить безопасность наших людей", — заявил Кипер.

Ранее мы сообщали, что думают одесситы о блэкаутах в городе. Наши корреспонденты узнавали, как они приспосабливаются к новой волне блэкаутов и были ли готовы к этому морально и физически.

Также стало известно, что в Одессе выделяют дополнительные средства для поддержки людей, пострадавших от обстрелов или стихийных бедствий. Часть денег передадут для выплат одесситам, чье жилье повреждено.

Одесса обстрелы правительство восстановление Олег Кипер энергетика
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
