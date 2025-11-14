Олег Кипер заявил, что Одесса получит 1 млрд грн — рассказал, на что пойдут деньги

Одесская область получит деньги от Кабмина — на что их потратят
Правительство Украины выделило дополнительные средства на ликвидацию последствий вражеских обстрелов в наиболее пораженных прифронтовых регионах, среди которых и громады Одесской области. Всего сегодня было направлено 1 миллиард гривен на поддержку пострадавших областей.
Об этом в Телеграмм сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер.
На что пойдет миллиард: от укрытий до инженерных сетей
Председатель Одесской областной военной администрации Олег Кипер поблагодарил Правительство за решение, которое, по его словам, позволит быстрее восстановить поврежденную инфраструктуру и усилить безопасность жителей региона.
Выделенные средства будут направлены на пять ключевых направлений, которые являются критическими для региона, постоянно страдающего от российских атак:
- строительство и обустройство укрытий;
- дополнительная защита ключевого оборудования;
- проведение аварийно-спасательных работ;
- ремонт инженерных сетей;
- создание запаса горючего.
"Спасибо Правительству за поддержку Одесской области. Эта помощь позволит быстрее восстановить поврежденную инфраструктуру и усилить безопасность наших людей", — заявил Кипер.
