Олег Кипер заявил, что Одесса получит 1 млрд грн — рассказал, на что пойдут деньги

Ремонт линии электропередач. Иллюстративное фото: Укрэнерго

Правительство Украины выделило дополнительные средства на ликвидацию последствий вражеских обстрелов в наиболее пораженных прифронтовых регионах, среди которых и громады Одесской области. Всего сегодня было направлено 1 миллиард гривен на поддержку пострадавших областей.

Об этом в Телеграмм сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер.

На что пойдет миллиард: от укрытий до инженерных сетей

Председатель Одесской областной военной администрации Олег Кипер поблагодарил Правительство за решение, которое, по его словам, позволит быстрее восстановить поврежденную инфраструктуру и усилить безопасность жителей региона.

Выделенные средства будут направлены на пять ключевых направлений, которые являются критическими для региона, постоянно страдающего от российских атак:

строительство и обустройство укрытий;

дополнительная защита ключевого оборудования;

проведение аварийно-спасательных работ;

ремонт инженерных сетей;

создание запаса горючего.

"Спасибо Правительству за поддержку Одесской области. Эта помощь позволит быстрее восстановить поврежденную инфраструктуру и усилить безопасность наших людей", — заявил Кипер.

Также стало известно, что в Одессе выделяют дополнительные средства для поддержки людей, пострадавших от обстрелов или стихийных бедствий. Часть денег передадут для выплат одесситам, чье жилье повреждено.