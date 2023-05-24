Одещина отримала американські спецавтомобілі

Чотири спецавтомобілі з США. Фото: Григорій Діденко / facebook

Одещині передали нові автомобілі швидкої допомоги та пожежний автомобіль. Ці транспортні засоби будуть передані військовим підрозділам та цивільним шпиталям з метою покращення медичної допомоги в нашому регіоні. Крім того, пожежний автомобіль буде використовуватися добровольчою пожежною бригадою при ДСНС в Одеській області.

Про це у facebook повідомив голова Одеської облради Григорій Діденко.

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Каста пожежного. Фото: Григорій Діденко / facebook

Крім того, того Кодимські рятувальники отримали сучасне обладнання. В рамках проєкт "ГОВЕРЛА" від USAID місцева влада передала кодимським рятувальникам аварійно-рятувальне обладнання, спроєктоване для ефективної ліквідації надзвичайних ситуацій та дорожньо-транспортних пригод.

Рятувальники отримали сучасне обладнання. Фото: ДСНС

Нагадаємо, морські піхотинці ВМС України отримали понад два десятки позашляховиків для ефективного виконання завдань. Транспортні засоби пройшли всі необхідні перевірки і технічні обслуговування та допомагають нашим військовослужбовцям виконувати завдання в районах бойових дій.

Також ми писали, що Одеський обласний Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф отримав 8 нових автомобілів швидкої медичної допомоги типу "С". Ці автівки будуть допомагати лікарським бригадам рятувати життя, оскільки вони обладнані всім необхідним для підтримки життя під час транспортування поранених до лікарні.