Одесская область получила американские спецавтомобили

Четыре спецавтомобиля из США. Фото: Григорий Диденко / facebook

Одесской области передали новые автомобили скорой помощи и пожарный автомобиль. Эти транспортные средства будут переданы военным подразделениям и гражданским госпиталям с целью улучшения медицинской помощи в нашем регионе. Кроме того, пожарный автомобиль будет использоваться добровольческой пожарной бригадой при ГСЧС в Одесской области.

Об этом в facebook сообщил глава Одесского облсовета Григорий Диденко.

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Каста пожарная. Фото: Григорий Диденко / facebook

Кроме того, Кодимские спасатели получили современное оборудование. В рамках проекта "ГОВЕРЛА" от USAID местные власти передали кодимским спасателям аварийно-спасательное оборудование, спроектированное для эффективной ликвидации чрезвычайных ситуаций и дорожно-транспортных происшествий.

Спасатели получили современное оборудование. Фото: ГСЧС

Напомним, морские пехотинцы ВМС Украины получили более двух десятков внедорожников для эффективного выполнения задач. Транспортные средства прошли все необходимые проверки и технические обслуживания и помогают нашим военнослужащим выполнять задачи в районах боевых действий.

Также мы писали, что Одесский областной Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф получил 8 новых автомобилей скорой помощи типа "С". Эти автомобили будут помогать врачебным бригадам спасать жизнь, поскольку они оборудованы всем необходимым для поддержания жизни во время транспортировки раненых в больницу.