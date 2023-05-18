Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Одеські морські піхотинці отримали нові автівки arrow

Одеські морські піхотинці отримали нові автівки

18 травня 2023 14:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Одеські морські піхотинці отримали нові автівки
Морські піхотинці отримали позашляховики. Фото: ВМС ЗС України
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Морські піхотинці ВМС України отримали понад два десятки позашляховиків для ефективного виконання завдань. Транспортні засоби пройшли всі необхідні перевірки і технічні обслуговування та допомагають нашим військовослужбовцям виконувати завдання в районах бойових дій. 

Про це повідомляє ВМС ЗС України

Читайте також:

Подільськ було обрано місцем для цієї передачі автомобілів не випадково. Велика кількість членів Всеукраїнської аграрної ради працює саме на Одещині, і громади Подільського району вже довгий час надають активну допомогу українським захисникам.

"Усі самоорганізувалися, формувалися нові підрозділи, добровольчі формування, будувалися блокпости, були підготовлені тисячі пляшок із запалювальною сумішшю, виготовлені сотні протитанкових загороджень, практично у всіх центрах комплектування утворилися величезні черги", — зазначив начальник Подільської районної військової адміністрації Михайло Лазаренко. 

Позашляховики для морських піхотинців. Фото: ВМС ЗС України
Позашляховики для морських піхотинців. Фото: ВМС ЗС України

Нагадаємо, в Одесі нагородили бійців, волонтерів, благодійників, водіїв і не тільки президентською відзнакою. На жаль, не всі отримали нагороду самостійно — деяким героям її вручали посмертно. 

Зазначимо, в Одесі з’явиться окреме кладовище для військових, які віддали своє життя, захищаючи територіальну цілісність і незалежність України. Для цього уже визначено окремий сектор, де будуть встановлені надгробки однакового зразка.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

Новина з відео

20:01 Окупант розповів про подальшу долю так званої "СВО": перехоплення ГУР

05:43 УБД та учасник війни: у чому суттєва різниця та які надаються пільги

Оновлено

17:52У частині областей України пролунав сигнал тривоги, чутно вибухи

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB