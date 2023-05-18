Одеські морські піхотинці отримали нові автівки

Морські піхотинці отримали позашляховики. Фото: ВМС ЗС України

Морські піхотинці ВМС України отримали понад два десятки позашляховиків для ефективного виконання завдань. Транспортні засоби пройшли всі необхідні перевірки і технічні обслуговування та допомагають нашим військовослужбовцям виконувати завдання в районах бойових дій.

Про це повідомляє ВМС ЗС України.

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Подільськ було обрано місцем для цієї передачі автомобілів не випадково. Велика кількість членів Всеукраїнської аграрної ради працює саме на Одещині, і громади Подільського району вже довгий час надають активну допомогу українським захисникам.

"Усі самоорганізувалися, формувалися нові підрозділи, добровольчі формування, будувалися блокпости, були підготовлені тисячі пляшок із запалювальною сумішшю, виготовлені сотні протитанкових загороджень, практично у всіх центрах комплектування утворилися величезні черги", — зазначив начальник Подільської районної військової адміністрації Михайло Лазаренко.

Позашляховики для морських піхотинців. Фото: ВМС ЗС України

Нагадаємо, в Одесі нагородили бійців, волонтерів, благодійників, водіїв і не тільки президентською відзнакою. На жаль, не всі отримали нагороду самостійно — деяким героям її вручали посмертно.

Зазначимо, в Одесі з’явиться окреме кладовище для військових, які віддали своє життя, захищаючи територіальну цілісність і незалежність України. Для цього уже визначено окремий сектор, де будуть встановлені надгробки однакового зразка.