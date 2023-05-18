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Одесские морские пехотинцы получили новые автомобили

18 мая 2023 14:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Одесские морские пехотинцы получили новые автомобили
Морские пехотинцы получили внедорожники. Фото: ВМС ВС Украины
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Морские пехотинцы ВМС Украины получили более двух десятков внедорожников для эффективного выполнения задач. Транспортные средства прошли все необходимые проверки и технические обслуживания и помогают нашим военнослужащим выполнять задачи в районах боевых действий.

Об этом сообщает ВМС ВС Украины.

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Подольск был выбран местом для этой передачи автомобилей неслучайно. Большое количество членов Всеукраинского аграрного совета работает именно в Одесской области, и общины Подольского района уже долгое время оказывают активную помощь украинским защитникам.

"Все самоорганизовались, формировались новые подразделения, добровольческие формирования, строились блокпосты, были подготовлены тысячи бутылок с зажигательной смесью, изготовлены сотни противотанковых заграждений, практически во всех центрах комплектования образовались огромные очереди", — отметил начальник Подольской районной военной администрации Михаил Лазаренко.

Внедорожники для морских пехотинцев. Фото: ВМС ВС Украины
Внедорожники для морских пехотинцев. Фото: ВМС ВС Украины

Напомним, в Одессе наградили бойцов, волонтеров, благотворителей, водителей и не только президентским отличием. К сожалению, не все получили награду самостоятельно – некоторым героям ее вручали посмертно.

Отметим, в Одессе появится отдельное кладбище для военных, отдавших свою жизнь, защищая территориальную целостность и независимость Украины. Для этого уже определен отдельный сектор, где будут установлены надгробия одинакового образца.

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