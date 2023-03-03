Одещина отримала вісім потужних генераторів від ООН
Дитячий фонд ООН доставив 8 потужних генераторів до Одеської області. Це допоможе забезпечити безперебійну роботу місцевих закладів охорони здоров’я, об'єктів критичної та адміністративної інфраструктури.
Про це повідомляє Одеська ОВА.
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"Ми разом із міжнародними партнерами, зокрема і ЮНІСЕФ, працюємо над тим, щоб наші заклади були забезпечені автономними джерелами живлення. Для медиків кожен такий генератор — це можливість не припиняти надання медичної допомоги кожному, хто її потребує, за будь-яких умов. Генератори також дадуть змогу забезпечити нормальну роботу, за відсутності електроенергії, і багатьох установ, що надають важливі послуги населенню", — зазначив Начальник Одеської ОВА Максим Марченко.
Критична інфраструктура на генераторах
Критичну інфраструктуру Одеси та Одеського району переведено на генератори. Це допомогло подавати певну частину потужностей до помешкань.
Нещодавно Одеська область отримала 50 генераторів від Представництва ЄС в Україні. За рішенням керівництва Одеської ОВА генератори розподілено серед закладів охорони здоров’я, об'єктів критичної та адміністративної інфраструктури.
Ще місто закупило 16 потужних генераторів за кошти уряду Німеччини. Вони мають забезпечити безперебійну роботу бюветів. Комунальники підготують спеціальні бокси, які захищатимуть техніку від крадіжки та поганої погоди.
5 лютого ДТЕК передав Одесі 15 потужних генераторів для критичної інфраструктури. Також 6 лютого до міста привезли 82 генератори.