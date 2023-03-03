Одесщина получила восемь мощных генераторов от ООН
Детский фонд ООН доставил 8 мощных генераторов в Одесскую область. Это поможет обеспечить бесперебойную работу местных здравоохранительных учреждений, объектов критической и административной инфраструктуры.
Об этом сообщает Одесская ОВА.
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"Мы вместе с международными партнерами, в том числе и ЮНИСЕФ, работаем над тем, чтобы наши заведения были обеспечены автономными источниками питания. Для медиков каждый такой генератор — это возможность не прекращать оказание медицинской помощи каждому, кто в ней нуждается, при любых условиях. Генераторы также позволит обеспечить нормальную работу, при отсутствии электроэнергии, и многих учреждений, предоставляющих важные услуги населению", — отметил Начальник Одесской ОВА Максим Марченко.
Критическая инфраструктура на генераторах
Критическая инфраструктура Одессы и Одесского района переведена на генераторы. Это помогло подавать определенную часть мощностей в дома.
Недавно Одесская область получила 50 генераторов от представительства ЕС в Украине. По решению руководства Одесской ОВ генераторы распределены среди учреждений здравоохранения, объектов критической и административной инфраструктуры.
Еще город закупил 16 мощных генераторов за средства правительства Германии. Они должны обеспечить бесперебойную работу бюветов. Коммунальщики подготовят специальные боксы, которые будут защищать технику от воровства и плохой погоды.
5 февраля ДТЭК передал Одессе 15 мощных генераторов для критической инфраструктуры. Также 6 февраля в город привезли 82 генератора.