Одесщина получила восемь мощных генераторов от ООН

Генераторы питают критическую инфраструктуру

Детский фонд ООН доставил 8 мощных генераторов в Одесскую область. Это поможет обеспечить бесперебойную работу местных здравоохранительных учреждений, объектов критической и административной инфраструктуры.

Об этом сообщает Одесская ОВА.

"Мы вместе с международными партнерами, в том числе и ЮНИСЕФ, работаем над тем, чтобы наши заведения были обеспечены автономными источниками питания. Для медиков каждый такой генератор — это возможность не прекращать оказание медицинской помощи каждому, кто в ней нуждается, при любых условиях. Генераторы также позволит обеспечить нормальную работу, при отсутствии электроэнергии, и многих учреждений, предоставляющих важные услуги населению", — отметил Начальник Одесской ОВА Максим Марченко.

Критическая инфраструктура на генераторах

Критическая инфраструктура Одессы и Одесского района переведена на генераторы. Это помогло подавать определенную часть мощностей в дома.

Недавно Одесская область получила 50 генераторов от представительства ЕС в Украине. По решению руководства Одесской ОВ генераторы распределены среди учреждений здравоохранения, объектов критической и административной инфраструктуры.

Еще город закупил 16 мощных генераторов за средства правительства Германии. Они должны обеспечить бесперебойную работу бюветов. Коммунальщики подготовят специальные боксы, которые будут защищать технику от воровства и плохой погоды.

5 февраля ДТЭК передал Одессе 15 мощных генераторов для критической инфраструктуры. Также 6 февраля в город привезли 82 генератора.