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Одещина під прицілом російських окупантів — фоторепортаж Новини.LIVE

19 жовтня 2024 13:49
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Вночі росіяни атакували Одесі: фоторепортаж з місця події
Пошкоджений будинок. Фото: Новини.LIVE
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Одещина пережила важку ніч. З вечора п'ятниці росіяни атакували місто, яке майже спало, ракетами з касетною бойовою частиною. Боєприпаси суттєво пошкодили з десяток житлових будинків, автівок тощо.

Журналісти Новини.LIVE побачили, який вигляд мають будівлі після чергової російської ракетної атаки.

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Атака на житлові будинки

У передмісті Одеси окупанти поцілили в приватний сектор та зруйнували житловий триповерховий будинок. Внаслідок атаки сталося загоряння будівлі та двох легкових автомобілів поруч. 

  • Зруйнований автомобіль.
    Автомобіль, пошкоджений унаслідок російської атаки. Фото: Новини.LIVE
  • Автівка пошкоджена
    Пошкоджений під час ракетої атаки автомобіль. Фото: Новини.LIVE
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У державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) відзначили, що роботи з ліквідації пожежі ускладнювалися через повторний сигнал повітряної тривоги. Загалом рятувальники майже 2,5 години ліквідовували наслідки, площа загоряння сягнула 300 квадратних метрів.

Одещина під прицілом російських окупантів — фоторепортаж Новини.LIVE - фото 3
Вибиті вікна. Фото: Новини.LIVE
Одещина під прицілом російських окупантів — фоторепортаж Новини.LIVE - фото 4
Зруйновано цілий поверх у житловому будинку. Фото: Новини.LIVE
Одещина під прицілом російських окупантів — фоторепортаж Новини.LIVE - фото 5
У будівлі відпала стіна. Фото: Новини.LIVE

За інформацією військових, окупанти атакували місто з тимчасово окупованого Криму. Загарбники випустили три керовані авіаційні ракети Х-59/69. Протиповітряною обороною півдня України збито всі боєприпаси, та вони були з касетною бойовою частиною, тому уникнути руйнувань не вдалося. 

Одещина під прицілом російських окупантів — фоторепортаж Новини.LIVE - фото 6
Наслідки руйнувань. Фото: Новини.LIVE
Одещина під прицілом російських окупантів — фоторепортаж Новини.LIVE - фото 7
Пошкоджений дах будівлфі. Фото: Новини.LIVE

У передмісті Одеси пошкоджена база відпочинку

Окрім житлових будинків, була серйозно пошкоджена й база відпочинку, що не працює вже три роки. У будівлі зруйновані майже всі номери, вибито скло та рами, повсюди розкидані уламки ракети, які можуть бути ще небезпечними.

Одещина під прицілом російських окупантів — фоторепортаж Новини.LIVE - фото 8
Вибиті вікна. Фото: Новини.LIVE
Одещина під прицілом російських окупантів — фоторепортаж Новини.LIVE - фото 9
Пошкоджений фасад будинку. Фото: Новини.LIVE
Одещина під прицілом російських окупантів — фоторепортаж Новини.LIVE - фото 10
Вибиті двері в будівлі. Фото: Новини.LIVE

Жертви та постраждалі

Зазначимо, що за офіційними повідомленнями, жертв та поранених немає. Зараз на місці працюють всі відповідні служби, які надають допомогу людям, що залишилися без житла. 

Одещина під прицілом російських окупантів — фоторепортаж Новини.LIVE - фото 11
Зруйнований будинок. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, рятувальники розповіли деталі нічної атаки на Одесу. Також росіяни вдарили по будівлі ДСНС на Сумщині.

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