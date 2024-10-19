Ночью россияне атаковали Одессе: фоторепортаж с места происшествия

Поврежден дом. Фото: Новини.LIVE

Одесчина пережила тяжелую ночь. С вечера пятницы россияне атаковали почти спавший город ракетами с кассетной боевой частью. Боеприпасы существенно повредили с десяток жилых домов, автомобилей и т.д.

Журналисты Новини.LIVE увидели, как выглядит здание после очередной российской ракетной атаки.

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Атака на жилые дома

В пригороде Одессы оккупанты попали в частный сектор и разрушили жилой трехэтажный дом. В результате атаки произошло возгорание здания и двух легковых автомобилей рядом.

Автомобиль, поврежденный в результате российской атаки. Фото: Новини.LIVE

Поврежденный во время ракетной атаки автомобиль. Фото: Новини.LIVE 1/2 ​ 2

В государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) отметили, что работы по ликвидации пожара усложнялись из-за повторного сигнала воздушной тревоги. В общей сложности спасатели почти 2,5 часа ликвидировали последствия, площадь возгорания достигла 300 квадратных метров.

Выбиты окна. Фото: Новини.LIVE

Разрушен целый этаж в жилом доме. Фото: Новини.LIVE

В здании отпала стена. Фото: Новини.LIVE

По информации военных, оккупанты атаковали город из временно оккупированного Крыма. Захватчики выпустили три управляемых авиационных ракеты Х-59/69. Противовоздушной обороной юга Украины сбиты все боеприпасы, но они были с кассетной боевой частью, поэтому избежать разрушений не удалось.

Последствия разрушений. Фото: Новини.LIVE

Повреждена крыша здания. Фото: Новини.LIVE

В пригороде Одессы повреждена база отдыха

Кроме жилых домов была серьезно повреждена и база отдыха, не работающая уже три года. В здании разрушены почти все номера, выбиты стекла и рамы, повсюду разбросаны обломки ракеты, которые могут быть еще опасны.

Выбиты окна. Фото: Новини.LIVE

Поврежден фасад дома. Фото: Новини.LIVE

Выбитая дверь в здании. Фото: Новини.LIVE

Жертвы и пострадавшие

Отметим, что, по официальным сообщениям, жертв и раненых нет. Сейчас на месте работают все соответствующие службы, которые оказывают помощь оставшимся без жилья людям.

Разрушенный дом. Фото: Новини.LIVE

Напомним, спасатели рассказали детали ночной атаки в Одессу. Также россияне ударили по зданию ГСЧС в Сумской области.