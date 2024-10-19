Пожежа після обстрілу в Одесі: рятувальники 2,5 години боролися з вогнем

Рятувальники розповіли деталі нічної атаки на Одесу
Внаслідок нічного російського обстрілу в одному з районів Одеси спалахнула масштабна пожежа у житловому будинку. Рятувальники майже 2,5 години ліквідовували наслідки, на щастя, ніхто не постраждав.
Про це у суботу, 19 жовтня, повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.
Удар по Одесі
Цієї ночі в Одесі ворожий обстріл спричинив серйозну пожежу в триповерховому житловому будинку. Площа загоряння сягнула 300 квадратних метрів, і рятувальникам знадобилося майже 2,5 години, щоб повністю ліквідувати полум'я. Роботи ускладнювалися через повторний сигнал повітряної тривоги, що змушував фахівців діяти максимально обережно та оперативно.
Скільки людей працювало
На місці працювало 7 одиниць техніки та 21 рятувальник від ДСНС. Також були залучені психологи, які надавали допомогу постраждалим мешканцям будинку, що перебували в шоковому стані через обстріл та пожежу. На щастя, обійшлося без жертв чи постраждалих.
Нагадаємо, російські окупанти черговий раз вночі вдарили по житловій забудові Одеси.
Також в передмісті Одеси застрелили чоловіка.
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