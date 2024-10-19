Пожар после обстрела в Одессе: спасатели 2,5 часа боролись с огнем

Спасатели тушат огонь. Фото: ГСЧС

В результате ночных российских обстрелов в одном из районов Одессы вспыхнул масштабный пожар в жилом доме. Спасатели почти 2,5 часа ликвидировали последствия, к счастью, никто не пострадал.

Об этом в субботу, 19 октября, сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

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Этой ночью в Одессе вражеские обстрелы вызвали серьезный пожар в трехэтажном жилом доме. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров, и спасателям понадобилось почти 2,5 часа, чтобы полностью ликвидировать пламя. Работы усложнялись из-за повторного сигнала воздушной тревоги, что заставляло специалистов действовать максимально осторожно и оперативно.

Сколько человек работало

На месте работало 7 единиц техники и 21 спасатель от ГСЧС. Также были привлечены психологи, оказывавшие помощь пострадавшим жильцам дома, находившимся в шоковом состоянии из-за обстрела и пожара. К счастью, обошлось без жертв или пострадавших.

Напомним, российские оккупанты очередной раз ночью ударили по жилой застройке Одессы.

Также в пригороде Одессы был застрелен мужчина.