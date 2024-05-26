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Одещина поміж лідерів серед українців, які оновили дані в ЦНАП — деталі

26 травня 2024 15:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Одещина поміж лідерів серед українців, які оновили дані в ЦНАП — деталі
Чоловік оновлює дані у ЦНАП. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Одещина знаходиться серед лідерів за кількістю оновлених даних в центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП). Всього, з моменту запуску сервісу понад 56 тисяч військовозобов'язаних громадян України оновили свої облікові дані.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

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"Це важливий крок для забезпечення актуальності даних військовозобов'язаних, і ми раді бачити активність громадян у цьому процесі", — зазначили у відомстві.

Хто ще в лідерах 

За інформацією міністерства, найбільшу кількість заяв подали в ЦНАПах міста Києва, а серед регіонів в лідерах також:

  • Одещина
  • Львівщина
  • Київщина
  • Дніпропетровщина
  • Рівненщина

Як оновити облікові дані в ЦНАПі

Щоб оновити облікові дані в ЦНАПі, необхідно мати із собою:

  • Паспорт громадянина України.
  • Реєстраційний номер облікової картки платника податків.
  • Мобільний телефон.

У Міністерстві цифрової трансформації наголосили, що ЦНАПи по всій країні продовжують працювати. через них можна швидко та зручно оновити свої дані.

Нагадаємо, з 18 травня в Україні набув чинності закон про мобілізацію, згідно з яким усі військовозобовʼязані повинні оновити свої облікові дані. Одеські ЦНАПи з суботи почали працювати у посиленому режимі, аби надати послуги кожному. Так, станом на сьогодні один з адмінцентрів прийняв уже понад 400 осіб і ця кількість щогодини збільшується. 

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