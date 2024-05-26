Одесчина среди лидеров среди украинцев, обновивших данные в ЦПАУ — детали

Человек обновляет данные в ЦНАП. Фото: Новини.LIVE

Одещина находится в числе лидеров по количеству обновленных данных в центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ). Всего с момента запуска сервиса более 56 тысяч военнообязанных граждан Украины обновили свои учетные данные.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

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"Это важный шаг для обеспечения актуальности данных военнообязанных, и мы рады видеть активность граждан в этом процессе", — отметили в ведомстве.

Кто еще в лидерах

По информации министерства, наибольшее количество заявлений подали в ЦПАУ в городе Киев, а среди регионов в лидерах также:

Одесчина

Львовщина

Киевщина

Днепропетровщина

Ровенщина

Как обновить учетные данные в ЦПАУ

Чтобы обновить учетные данные в ЦПАУ, необходимо иметь с собой:

Паспорт гражданина Украины.

Регистрационный номер учетной карты налогоплательщика.

Мобильный телефон.

В Министерстве цифровой трансформации подчеркнули, что ЦПАУ по всей стране продолжают работать. Через них можно быстро и удобно обновить свои данные.

Напомним, с 18 мая в Украине вступил в силу закон о мобилизации, согласно которому все военнообязанные должны обновить свои учетные данные. Одесские ЦПАУ с субботы начали работать в усиленном режиме, чтобы предоставить услуги каждому. Так, по состоянию на сегодняшний день один из админцентров принял уже более 400 человек и это количество ежечасно увеличивается.