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Одесчина среди лидеров среди украинцев, обновивших данные в ЦПАУ — детали

26 мая 2024 15:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Одесчина среди лидеров среди украинцев, обновивших данные в ЦПАУ — детали
Человек обновляет данные в ЦНАП. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Одещина находится в числе лидеров по количеству обновленных данных в центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ). Всего с момента запуска сервиса более 56 тысяч военнообязанных граждан Украины обновили свои учетные данные.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

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"Это важный шаг для обеспечения актуальности данных военнообязанных, и мы рады видеть активность граждан в этом процессе", — отметили в ведомстве.

Кто еще в лидерах

По информации министерства, наибольшее количество заявлений подали в ЦПАУ в городе Киев, а среди регионов в лидерах также:

  • Одесчина
  • Львовщина
  • Киевщина
  • Днепропетровщина
  • Ровенщина

Как обновить учетные данные в ЦПАУ

Чтобы обновить учетные данные в ЦПАУ, необходимо иметь с собой:

  • Паспорт гражданина Украины.
  • Регистрационный номер учетной карты налогоплательщика.
  • Мобильный телефон.

В Министерстве цифровой трансформации подчеркнули, что ЦПАУ по всей стране продолжают работать. Через них можно быстро и удобно обновить свои данные.

Напомним, с 18 мая в Украине вступил в силу закон о мобилизации, согласно которому все военнообязанные должны обновить свои учетные данные. Одесские ЦПАУ с субботы начали работать в усиленном режиме, чтобы предоставить услуги каждому. Так, по состоянию на сегодняшний день один из админцентров принял уже более 400 человек и это количество ежечасно увеличивается.

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