Одесчина среди лидеров среди украинцев, обновивших данные в ЦПАУ — детали
Одещина находится в числе лидеров по количеству обновленных данных в центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ). Всего с момента запуска сервиса более 56 тысяч военнообязанных граждан Украины обновили свои учетные данные.
Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.
"Это важный шаг для обеспечения актуальности данных военнообязанных, и мы рады видеть активность граждан в этом процессе", — отметили в ведомстве.
Кто еще в лидерах
По информации министерства, наибольшее количество заявлений подали в ЦПАУ в городе Киев, а среди регионов в лидерах также:
- Одесчина
- Львовщина
- Киевщина
- Днепропетровщина
- Ровенщина
Как обновить учетные данные в ЦПАУ
Чтобы обновить учетные данные в ЦПАУ, необходимо иметь с собой:
- Паспорт гражданина Украины.
- Регистрационный номер учетной карты налогоплательщика.
- Мобильный телефон.
В Министерстве цифровой трансформации подчеркнули, что ЦПАУ по всей стране продолжают работать. Через них можно быстро и удобно обновить свои данные.
Напомним, с 18 мая в Украине вступил в силу закон о мобилизации, согласно которому все военнообязанные должны обновить свои учетные данные. Одесские ЦПАУ с субботы начали работать в усиленном режиме, чтобы предоставить услуги каждому. Так, по состоянию на сегодняшний день один из админцентров принял уже более 400 человек и это количество ежечасно увеличивается.
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