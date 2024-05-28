Одещина посіла шосту сходинку у рейтингу крадіжок телефонів — подробиці

Мобільний телефон в руках злочинці. Ілюстративне фото: Freepik

Одещина посіла шосте місце серед українських областей за кількістю втрачених або викрадених мобільних телефонів з початку 2024 року. Загалом в регіоні сталось 328 подібних випадків.

Про це Новини.LIVE дізналися з даних сервісу Опендатабот.

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Статистика втрат

Лідерами за кількістю втрачених або викрадених телефонів є Київ — 790 випадків, Дніпропетровська область — 582, Запорізька область — 566, Київська область — 498 та замикає п'ятірку лідерів Донеччина — 483 випадки крадіжки або втрати телефону. Одещина, в свою чергу, має показник у 318 та посідає шосту сходинку рейтингу.

Рейтинг областей України. Фото: скриншот

Які марки цікавлять крадіїв

За даними сервісу, серед найбільш запитаних серед злодіїв телефонів незмінними протягом останніх трьох років залишаються: Хiaomi, Samsung та IPhone.

Марки телефонів у рейтингу. Фото: скриншот

Так, цього року вже було викрадено або втрачено більше 2,2 тисячі телефонів Xiaomi (33.8% від загальної кількості), понад 1,4 тисячі телефонів Samsung (21.6%) та трохи менше тисячі IPhone (14.2%).

Випадки крадіжок на Одещині

Ми писали, що поліцейські затримали 36-річного чоловіка, який пограбував одесита посеред білого дня. Чоловік намагався вирвати з рук потерпілого телефон, проте в результаті викрав гроші та документи.

Також ми повідомляли, що в Одесі правоохоронці затримали двох злодіїв, яких підозрюють у крадіжці особистого майна. Чоловіки намагалися обікрасти підлітка, звинувативши його у фільмуванні військової техніки.