Одещина посіла шосту сходинку у рейтингу крадіжок телефонів — подробиці
Одещина посіла шосте місце серед українських областей за кількістю втрачених або викрадених мобільних телефонів з початку 2024 року. Загалом в регіоні сталось 328 подібних випадків.
Про це Новини.LIVE дізналися з даних сервісу Опендатабот.
Статистика втрат
Лідерами за кількістю втрачених або викрадених телефонів є Київ — 790 випадків, Дніпропетровська область — 582, Запорізька область — 566, Київська область — 498 та замикає п'ятірку лідерів Донеччина — 483 випадки крадіжки або втрати телефону. Одещина, в свою чергу, має показник у 318 та посідає шосту сходинку рейтингу.
Які марки цікавлять крадіїв
За даними сервісу, серед найбільш запитаних серед злодіїв телефонів незмінними протягом останніх трьох років залишаються: Хiaomi, Samsung та IPhone.
Так, цього року вже було викрадено або втрачено більше 2,2 тисячі телефонів Xiaomi (33.8% від загальної кількості), понад 1,4 тисячі телефонів Samsung (21.6%) та трохи менше тисячі IPhone (14.2%).
Випадки крадіжок на Одещині
Ми писали, що поліцейські затримали 36-річного чоловіка, який пограбував одесита посеред білого дня. Чоловік намагався вирвати з рук потерпілого телефон, проте в результаті викрав гроші та документи.
Також ми повідомляли, що в Одесі правоохоронці затримали двох злодіїв, яких підозрюють у крадіжці особистого майна. Чоловіки намагалися обікрасти підлітка, звинувативши його у фільмуванні військової техніки.
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