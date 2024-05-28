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Одесчина заняла шестую строчку в рейтинге краж телефонов — подробности

28 мая 2024 12:35
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Одесчина заняла шестую строчку в рейтинге краж телефонов — подробности
Мобильный телефон в руках преступников. Иллюстративное фото: Freepik
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Одесчина заняла шестое место среди украинских областей по количеству утраченных или угнанных мобильных телефонов с начала 2024 года. Всего в регионе произошло 328 подобных случаев.

Об этом Новини.LIVE узнали из данных сервиса Опендатабот.

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Статистика потерь

Лидерами по количеству утраченных или похищенных телефонов Киев — 790 случаев, Днепропетровская область — 582, Запорожская область — 566, Киевская область — 498 и замыкает пятерку лидеров Донетчина — 483 случая кражи или потери телефона. Одесчина, в свою очередь, имеет показатель в 318 и занимает шестую строчку рейтинга.

Где воровали и теряли телефоны
Рейтинг областей Украины. Фото: скриншот

Какие марки интересуют воров

По данным сервиса, среди самых востребованных среди воров телефонов неизменными в последние три года остаются: Хiaomi, Samsung и IPhone.

Марки украденных телефонов
Марки телефонов в рейтинге. Фото: скриншот

Так, в этом году уже было похищено или потеряно более 2,2 тысячи телефонов Xiaomi (33.8% от общего количества), более 1,4 тысячи телефонов Samsung (21.6%) и чуть менее тысячи IPhone (14.2%).

Случаи воровства на Одесчине

Мы писали, что полицейские задержали 36-летнего мужчину, ограбившего одессита посреди белого дня. Мужчина пытался вырвать из рук потерпевшего телефон, однако в результате похитил деньги и документы.

Также мы сообщали, что в Одессе правоохранители задержали двух воров, подозреваемых в краже личного имущества. Мужчины пытались обокрасть подростк, обвинив его в съемке военной техники.

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