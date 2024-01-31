Одещина — серед лідерів за народжуваністю

Немовлята в пологовому будинку. Фото: pixabay

За 2023 рік в Одеській області народилося 13 736 немовлят. Це забезпечило нашому регіону місце серед п’яти українських областей де з'явилося на світ найбільше дітей найбільше дітей.

Про це відомо зі статистики Опендатаботу.

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За інформацією моніторингу, Одеська область опинилися на 5 місці серед усіх регіонів України, де протягом минулого року на світ зʼявилося майже 14 тисяч малюків.

Хто серед лідерів

Лідирує за цим показником Київ, де почали життя 19 979 малюків.

На Львівщині зареєстровано 16 638 новонароджених.

У Дніпропетровській області — 14 433 дитини.

Одеська область замикає п’ятірку лідерів.

Загалом за 2023 рік в Україні народилося 187 387 дітей.

Обов’язкові щеплення роблять з першого дня життя

Щеплення проти гепатиту В роблять у пологовому будинку в першу добу після народження;

щеплення проти туберкульозу роблять на 3–5 добу життя дитини;

у 2 місяці дитина отримує друге щеплення проти гепатиту В;

у 2 місяці роблять першу вакцинацію проти кашлюка, дифтерії, правця, поліомієліту, Хіб-інфекції;

у 4 місяці роблять другу вакцинацію проти кашлюка, дифтерії, правця, поліомієліту, Хіб-інфекції;

у 6 місяців роблять третю вакцинацію проти кашлюка, дифтерії, правця, поліомієліту, гепатиту В;

у 12 місяців роблять щеплення проти кору, паротиту, краснухи (перша доза) та ревакцинацію проти Хіб-інфекції;

у 18 місяців роблять першу планову ревакцинацію проти кашлюка, дифтерії, правця, поліомієліту;

у 6 років роблять щеплення проти кору, паротиту, краснухи (друга доза) та ревакцинацію проти дифтерії, правця, поліомієліту;

у 14 років роблять ревакцинацію проти поліомієліту;

у 16 років роблять ревакцинацію проти дифтерії, правця;

надалі, з 26 років, кожні 10 років роблять ревакцинацію проти дифтерії, правця.

Раніше ми писали про народження першої одеситки у 2024 році. Дівчинку назвали Мирославою, вона з'явилася на світ в останні хвилини затяжної повітряної тривоги.

Також ми повідомляли, що за тиждень з 7 по 14 січня на Одещині народилося 189 немовлят — 109 хлопчиків та 80 дівчаток.