Одесчина — среди лидеров по рождаемости

Младенцы в роддоме. Фото: pixabay

За 2023 год в Одесской области родилось 13 736 младенцев. Это обеспечило нашему региону место среди пяти украинских областей, где появилось на свет больше всего детей.

Об этом известно из статистики Опендатабота.

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По информации мониторинга, Одесская область оказалась на 5-м месте среди всех регионов Украины, где в течение прошлого года на свет появилось почти 14 тысяч малышей.

Кто среди лидеров

Лидирует по этому показателю Киев, где начали жизнь 19 979 малышей.

Во Львовской области зарегистрировано 16 638 новорожденных.

В Днепропетровской области — 14 433 ребенка.

Одесская область замыкает пятерку лидеров

Всего за 2023 год в Украине родилось 187387 детей.

Обязательные прививки делают с первого дня жизни

Прививки против гепатита В делают в роддоме в первые сутки после рождения;

прививки против туберкулеза делают на 3-5 сутки жизни ребенка;

во 2 месяца ребенок получает вторую прививку против гепатита В;

в 2 месяца делают первую вакцинацию против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, Хиб-инфекции;

в 4 месяца делают вторую вакцинацию против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, Хиб-инфекции;

в 6 месяцев делают третью вакцинацию против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, гепатита В;

в 12 месяцев делают прививку против кори, паротита, краснухи (первая доза) и ревакцинацию против ХИБ-инфекции;

в 18 месяцев делают первую плановую ревакцинацию против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита;

в 6 лет делают прививку против кори, паротита, краснухи (вторая доза) и ревакцинацию против дифтерии, столбняка, полиомиелита;

в 14 лет производят ревакцинацию против полиомиелита;

в 16 лет делают ревакцинацию против дифтерии, столбняка;

в дальнейшем, с 26 лет, каждые 10 лет делают ревакцинацию против дифтерии, столбняка.

Ранее мы писали о рождении первой одесситки в 2024 году. Девочку назвали Мирославой, она появилась на свет в последние минуты затяжной воздушной тревоги.

Также мы сообщали, что за неделю с 7 по 14 января в Одесской области родилось 189 младенцев — 109 мальчиков и 80 девочек.