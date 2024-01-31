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Одесчина — среди лидеров по рождаемости

31 января 2024 18:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Одесчина — среди лидеров по рождаемости
Младенцы в роддоме. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

За 2023 год в Одесской области родилось 13 736 младенцев. Это обеспечило нашему региону место среди пяти украинских областей, где появилось на свет больше всего детей.

Об этом известно из статистики Опендатабота.

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По информации мониторинга, Одесская область оказалась на 5-м месте среди всех регионов Украины, где в течение прошлого года на свет появилось почти 14 тысяч малышей.

Кто среди лидеров

  • Лидирует по этому показателю Киев, где начали жизнь 19 979 малышей.
  • Во Львовской области зарегистрировано 16 638 новорожденных.
  • В Днепропетровской области — 14 433 ребенка.
  • Одесская область замыкает пятерку лидеров

Всего за 2023 год в Украине родилось 187387 детей.

Обязательные прививки делают с первого дня жизни

  • Прививки против гепатита В делают в роддоме в первые сутки после рождения;
  • прививки против туберкулеза делают на 3-5 сутки жизни ребенка;
  • во 2 месяца ребенок получает вторую прививку против гепатита В;
  • в 2 месяца делают первую вакцинацию против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, Хиб-инфекции;
  • в 4 месяца делают вторую вакцинацию против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, Хиб-инфекции;
  • в 6 месяцев делают третью вакцинацию против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, гепатита В;
  • в 12 месяцев делают прививку против кори, паротита, краснухи (первая доза) и ревакцинацию против ХИБ-инфекции;
  • в 18 месяцев делают первую плановую ревакцинацию против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита;
  • в 6 лет делают прививку против кори, паротита, краснухи (вторая доза) и ревакцинацию против дифтерии, столбняка, полиомиелита;
  • в 14 лет производят ревакцинацию против полиомиелита;
  • в 16 лет делают ревакцинацию против дифтерии, столбняка;
  • в дальнейшем, с 26 лет, каждые 10 лет делают ревакцинацию против дифтерии, столбняка.

Ранее мы писали о рождении первой одесситки в 2024 году. Девочку назвали Мирославой, она появилась на свет в последние минуты затяжной воздушной тревоги.

Также мы сообщали, что за неделю с 7 по 14 января в Одесской области родилось 189 младенцев — 109 мальчиков и 80 девочек.

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