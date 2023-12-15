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Одещина — серед лідерів за економією освітньої субвенції

15 грудня 2023 12:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Одещина — серед лідерів за економією освітньої субвенції
Бухгалтер розраховує зарплатню. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Протягом 2023 року освітяни Одеської області не встигли використати усі кошти субвенції. Наразі у бюджеті залишається понад 42 мільйони, що виводить регіон у трійку лідерів за економією.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної організації Профспілки працівників освіти та науки України.

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Яка ситуація у громадах

Наразі залишки освітньої субвенції у 12 територіальних громадах області становлять майже 100% місячного фонду заробітної плати, а в деяких і більше. Також є майже 25 територіальних громад, у яких залишки освітньої субвенції сягають 50% і більше. Це сталося через економію на преміях, виплатах за ранг та престижність праці. 

Реакція обласного департаменту освіти

За словами голови департаменту Олександра Лончака, причиною того, що у деяких громадах опинилися "зайві" гроші є те, що освітяни тримали їх на кінець року, аби простимулювати вчителів преміями та грошовими винагородами.

Крім того, він зазначив, що у тих громадах де навпаки не вистачає коштів на виплати, їх додатково виділяють з місцевих бюджетів. 

Нагадаємо, Одеса отримала бюджет на 2024 рік. Загальний дохід наступного року становитиме 12,597 млрд гривень. Ця цифра виявилася на два мільярди вищою, ніж передбачалося у попередньому проєкті, який отримав затвердження в жовтні виконавчим комітетом.

Також ми писали, що Одеська міська рада достроково виплатила борг територіальній громаді, який становив майже мільярд гривень. Це стало можливим завдяки економії бюджету протягом 2023 року. 

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