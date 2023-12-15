Одесчина — среди лидеров по экономии образовательной субвенции

Бухгалтер рассчитывает заработную плату. Фото: pixabay

В течение 2023 года педагоги Одесской области не успели использовать все средства субвенции. В настоящее время в бюджете остается более 42 миллионов, что выводит регион в тройку лидеров по экономии.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной организации Профсоюза работников образования и науки Украины.

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Какая ситуация в общинах

Остатки образовательной субвенции в 12 территориальных общинах области составляют почти 100% месячного фонда заработной платы, а в некоторых и более. Также есть около 25 территориальных общин, в которых остатки образовательной субвенции достигают 50% и более. Это случилось из-за экономии на премиях, выплатах за ранг и престижности труда.

Реакция областного департамента образования

По словам главы департамента Александра Лончака, причиной того, что в некоторых общинах оказались "лишние" деньги, является то, что педагоги держали их на конец года, чтобы простимулировать учителей премиями и денежными вознаграждениями.

Кроме того, он отметил, что в тех общинах, где наоборот не хватает средств на выплаты, их дополнительно выделяют из местных бюджетов.

Напомним, Одесса получила бюджет на 2024 год. Общий доход в следующем году составит 12,597 млрд. гривен. Эта цифра оказалась на два миллиарда выше, чем предполагалось в предыдущем проекте, получившем утверждение в октябре исполнительным комитетом.

Также мы писали, что Одесский городской совет досрочно выплатил долг территориальному обществу, который составлял почти миллиард гривен. Это стало возможным благодаря экономии бюджета в течение 2023 года.