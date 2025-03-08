Жінки-лідерки: в Одеській області очолюють 27 тисяч бізнесів

Одещина — серед лідерів за кількістю жінок-керівниць
Одеська область увійшла до п’ятірки регіонів України, де жінки найчастіше очолюють бізнес. Загалом в країні керівні посади займають майже 449 тисяч жінок, і ця кількість продовжує зростати. Особливо активно жінки стають лідерками в IT, сільському господарстві та будівництві.
Таку статистику оприлюднила платформа Опендатабот.
Жінки в бізнесі
За даними платформи в Одеській області жінки очолюють 27 337 компаній, поступаючись лише Києву та Київській області.
Загалом в Україні на керівних посадах у бізнесі працює близько 449 тисяч жінок, що становить майже третину всіх компаній. Від початку повномасштабного вторгнення частка жінок-директорок стабільно зростає, особливо у прифронтових регіонах.
Найбільше жінок-керівниць працює в таких сферах:
- Освіта — 70% компаній очолюють жінки.
- Державне управління та оборона — 58%.
- Творчість, мистецтво та розваги — 58%.
- Туризм — 57%.
Значний приріст жінок на керівних посадах також спостерігається в IT (+69% за рік), сільському господарстві (+25%) та будівництві (+17%).
Серед лідерів за часткою жінок-директорок — прифронтові області:
- Донеччина — 37% компаній очолюють жінки.
- Херсонщина — 35%.
- Луганщина — 34%.
Активне зростання жінок-керівниць також спостерігається на Полтавщині (+24%), Хмельниччині (+18%) та Київщині (+11%).
Експерти зазначають, що ця тенденція свідчить про стійкість та гнучкість жінок-підприємниць, які не лише адаптуються до сучасних умов, а й активно впливають на розвиток економіки країни.
Нагадаємо, сьогодні, 8 березня, чоловіки "штурмують" одеські ринки, щоб придбати квіти. Також ми писали, що в Одесі чиновниця не задекларувала нерухомість, корпоративні права та великі суми коштів.
Читайте Новини.LIVE!