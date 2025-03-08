Женщины-лидеры: в Одесской области возглавляют 27 тысяч бизнесов

Женщина возле прилавка с морепродуктами. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Одесская область вошла в пятерку регионов Украины, где женщины чаще всего возглавляют бизнес. Всего в стране руководящие должности занимают почти 449 тысяч женщин, и это количество продолжает расти. Особенно активно женщины становятся лидерами в IT, сельском хозяйстве и строительстве.

Такую статистику обнародовала платформа Опендатабот.

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Женщины в бизнесе

По данным платформы в Одесской области женщины возглавляют 27 337 компаний, уступая лишь Киеву и Киевской области.

Всего в Украине на руководящих должностях в бизнесе работает около 449 тысяч женщин, что составляет почти треть всех компаний. С начала полномасштабного вторжения доля женщин-директоров стабильно растет, особенно в прифронтовых регионах.

Больше всего женщин-руководителей работает в таких сферах:

Образование — 70% компаний возглавляют женщины.

Государственное управление и оборона — 58%.

Творчество, искусство и развлечения — 58%.

Туризм — 57%.

Значительный прирост женщин на руководящих должностях также наблюдается в IT (+69% за год), сельском хозяйстве (+25%) и строительстве (+17%).

Среди лидеров по доле женщин-директоров — прифронтовые области:

Донецкая область — 37% компаний возглавляют женщины.

Херсонщина — 35%.

Луганщина — 34%.

Активный рост женщин-руководителей также наблюдается на Полтавщине (+24%), Хмельнитчине (+18%) и Киевщине (+11%).

Эксперты отмечают, что эта тенденция свидетельствует об устойчивости и гибкости женщин-предпринимательниц, которые не только адаптируются к современным условиям, но и активно влияют на развитие экономики страны.

Напомним, сегодня, 8 марта, мужчины "штурмуют" одесские рынки, чтобы приобрести цветы. Также мы писали, что в Одессе чиновница не задекларировала недвижимость, корпоративные права и крупные суммы средств.