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Одещина серед лідерів за площею проданих земель торік

12 січня 2025 14:50
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Одещина стала другою за площею проданих земель у 2024 році
Трактор працює у полі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Одещина серед лідерів в Україні за площею проданих земель торік, поступившись лише Полтавщині. Загалом в Україні було продано понад 320 тисяч га землі, що є рекордним показником з моменту зняття мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення.

Про це  йдеться у дописі міністра аграрної політики та продовольства України Віталія Коваля.

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Допис Віталія коваля. Фото: скриншот

Продаж земель в Одеській області

Він зазначив, що у 2024 році Одеська область посіла друге місце серед регіонів України за площею проданих земель — 33 024 га. Лідером стала Полтавщина із 45 622 га, а трійку замкнула Дніпропетровщина, де продали 30 623 га. Загалом в Україні у 2024 році було продано 106 669 земельних ділянок загальною площею 320 660 га.

Вартість землі в Україні

Середня вартість 1 га у 2024 році склала 46 678 грн (1 163 долари США). Найвища середня ціна зафіксована в Івано-Франківській області (89 744 грн), Львівській (71 390 грн) та Полтавській (66 232 грн) областях, а найнижча — у Запорізькій (33 981 грн), Миколаївській (34 033 грн) та Сумській (34 936 грн) областях.

Скасування мораторію на продаж землі

Він зазначив, що з моменту скасування мораторію на продаж сільськогосподарських земель, який діяв до 2021 року, в Україні було продано лише 3,4% таких земель. Загальна площа проданих ділянок становить 604 тис. га з 17,5 млн га, які підпадали під мораторій.

"Попри відкриття ринку землі, за 3,5 роки лише невеликий відсоток громадян скористалися правом продати свої земельні наділи. Проте у 2024-му обсяг проданих земель значно перевищив показники перших років після зняття мораторію", — додав міністр.

Нагадаємо, в Одесі виставили на продаж вільну земельну ділянку комунальної власності площею 1,0910 га. Також ми писали, що державний реєстратор на Одещині торгував тюремними землями

Одеса земля ринок землі Новини Одеси аграрії продаж

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