Одещина стала другою за площею проданих земель у 2024 році

Трактор працює у полі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Одещина серед лідерів в Україні за площею проданих земель торік, поступившись лише Полтавщині. Загалом в Україні було продано понад 320 тисяч га землі, що є рекордним показником з моменту зняття мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення.

Про це йдеться у дописі міністра аграрної політики та продовольства України Віталія Коваля.

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Допис Віталія коваля. Фото: скриншот

Продаж земель в Одеській області

Він зазначив, що у 2024 році Одеська область посіла друге місце серед регіонів України за площею проданих земель — 33 024 га. Лідером стала Полтавщина із 45 622 га, а трійку замкнула Дніпропетровщина, де продали 30 623 га. Загалом в Україні у 2024 році було продано 106 669 земельних ділянок загальною площею 320 660 га.

Вартість землі в Україні

Середня вартість 1 га у 2024 році склала 46 678 грн (1 163 долари США). Найвища середня ціна зафіксована в Івано-Франківській області (89 744 грн), Львівській (71 390 грн) та Полтавській (66 232 грн) областях, а найнижча — у Запорізькій (33 981 грн), Миколаївській (34 033 грн) та Сумській (34 936 грн) областях.

Скасування мораторію на продаж землі

Він зазначив, що з моменту скасування мораторію на продаж сільськогосподарських земель, який діяв до 2021 року, в Україні було продано лише 3,4% таких земель. Загальна площа проданих ділянок становить 604 тис. га з 17,5 млн га, які підпадали під мораторій.

"Попри відкриття ринку землі, за 3,5 роки лише невеликий відсоток громадян скористалися правом продати свої земельні наділи. Проте у 2024-му обсяг проданих земель значно перевищив показники перших років після зняття мораторію", — додав міністр.

Нагадаємо, в Одесі виставили на продаж вільну земельну ділянку комунальної власності площею 1,0910 га. Також ми писали, що державний реєстратор на Одещині торгував тюремними землями.