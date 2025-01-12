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Одесчина среди лидеров по площади проданных земель в прошлом году

12 января 2025 14:50
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Одесская область стала второй по площади проданных земель в 2024 году
Трактор работает в поле. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Одещина среди лидеров в Украине по площади проданных земель в прошлом году, уступив лишь Полтавщине. Всего в Украине было продано более 320 тысяч га земли, что является рекордным показателем с момента снятия моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

Об этом  говорится в заметке министра аграрной политики и продовольствия Украины Виталия Коваля.

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Приложение Виталия Коваля. Фото: скриншот

Продажа земель в Одесской области

Он отметил, что в 2024 году Одесская область заняла второе место среди регионов Украины по площади проданных земель — 33 024 га. Лидером стала Полтавщина с 45 622 га, а тройку замкнула Днепропетровщина, где продали 30 623 га. Всего в Украине в 2024 году было продано 106 669 земельных участков общей площадью 320 660 га.

Стоимость земли в Украине

Средняя стоимость 1 га в 2024 году составила 46 678 грн (1 163 доллара США). Самая высокая средняя цена зафиксирована в Ивано-Франковской области (89 744 грн), Львовской (71 390 грн) и Полтавской (66 232 грн) областях, а самая низкая — в Запорожской (33 981 грн), Николаевской (34 033 грн) и Сумской (34 936 грн) областях.

Отмена моратория на продажу земли

Он отметил, что с момента отмены моратория на продажу сельскохозяйственных земель, который действовал до 2021 года, в Украине было продано лишь 3,4% таких земель. Общая площадь проданных участков составляет 604 тыс. га из 17,5 млн га, которые подпадали под мораторий.

"Несмотря на открытие рынка земли, за 3,5 года лишь небольшой процент граждан воспользовались правом продать свои земельные наделы. Однако в 2024-м объем проданных земель значительно превысил показатели первых лет после снятия моратория", — добавил министр.

Напомним, в Одессе выставили на продажу свободный земельный участок коммунальной собственности площадью 1,0910 га. Также мы писали, что государственный регистратор в Одесской области торговал тюремными землями.

Одесса земля рынок земли Новости Одессы аграрии продажа

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