На Одещині землі тюрми незаконно приватизували

Ширяївський виправний центр. Фото ілюстративне: Facebook

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо державного реєстратора однієї з селищних рад на Одещині. Слідство вважає, що через нього держава втратила понад 3 тис. га землі, якими користувався виправний центр.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі у четвер, 9 січня.

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Що відомо

За даними прокуратури, обвинувачений змінив інформацію у Державному реєстрі речових прав. Через це у приватну власність перейшла 21 земельна ділянка сільськогосподарського призначення загальною площею 3191 га. Ці землі належали державі та перебували у постійному користуванні Ширяївського виправного центру №111. Їх вартість оцінили у понад 134 млн грн.

Наразі рішення реєстратора скасували. Земля повернулася у державну власність.

Нагадаємо, в Одесі затримали керівників будівельної компанії. За версією слідства, вони незаконно привласнили землю біля моря. Також ми писали про іноземку, яка захопила ділянки, що належать заповіднику.