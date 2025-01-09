На Одещині землі тюрми незаконно приватизували

Продавав тюремні землі — на Одещині судять реєстратора
Прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо державного реєстратора однієї з селищних рад на Одещині. Слідство вважає, що через нього держава втратила понад 3 тис. га землі, якими користувався виправний центр.
Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі у четвер, 9 січня.
Що відомо
За даними прокуратури, обвинувачений змінив інформацію у Державному реєстрі речових прав. Через це у приватну власність перейшла 21 земельна ділянка сільськогосподарського призначення загальною площею 3191 га. Ці землі належали державі та перебували у постійному користуванні Ширяївського виправного центру №111. Їх вартість оцінили у понад 134 млн грн.
Наразі рішення реєстратора скасували. Земля повернулася у державну власність.
Нагадаємо, в Одесі затримали керівників будівельної компанії. За версією слідства, вони незаконно привласнили землю біля моря. Також ми писали про іноземку, яка захопила ділянки, що належать заповіднику.
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