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Продавал тюремные земли — в Одесской области судят регистратора

9 января 2025 14:33
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Одесской области земли тюрьмы незаконно приватизировали
Ширяевский исправительный центр. Фото иллюстративное: Facebook
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении государственного регистратора одного из поселковых советов в Одесской области. Следствие считает, что из-за него государство потеряло более 3 тыс. га земли, которыми пользовался исправительный центр.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре в четверг, 9 января.

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Что известно

По данным прокуратуры, обвиняемый изменил информацию в Государственном реестре вещных прав. Из-за этого в частную собственность перешел 21 земельный участок сельскохозяйственного назначения общей площадью 3191 га. Эти земли принадлежали государству и находились в постоянном пользовании Ширяевского исправительного центра №111. Их стоимость оценили в более 134 млн грн.

Сейчас решение регистратора отменили. Земля вернулась в государственную собственность.

Напомним, в Одессе задержали руководителей строительной компании. По версии следствия, они незаконно присвоили землю у моря. Также мы писали об иностранке, которая захватила участки, принадлежащие заповеднику.

земля коррупция тюрьма Одесская область прокуратура

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