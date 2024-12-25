Забудовники захопили землю біля моря в Одесі, подробиці

Поліцейський допитує затриманого. Фото: поліція Одеської області

В Одесі затримали засновницю та директора будівельної фірми. Правоохоронці вважають, що вони за допомогою шахрайської схеми привласнили землю на узбережжі.

Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції в Одеській області у середу, 25 грудня.

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Деталі оборудки

За даними слідства, забудовники у змові з невідомими особами підробили документи й оформили на свою фірму право власності на земельну ділянку. Йдеться про 1 га на вулиці Мускатній (колишня Зої Космодем’янської). Ця земля належить Одеському державному екологічному університету. Змовники збиралися продати її для отримання прибутку. В результаті держава зазнала понад 19 млн грн збитків.

Що загрожує підозрюваним

Чоловіку й жінці повідомили про підозру у підробленні документів і шахрайстві. Якщо суд визнає їх винними, ділкам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. На земельну ділянку наклали арешт.

Нагадаємо, Одеська мерія передала землю родині скандального депутата. Також на Одещині жінка захопила ділянку, що належить заповіднику.