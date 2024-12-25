Застройщики захватили землю у моря в Одессе.

Полицейский допрашивает задержанного. Фото: полиция Одесской области

В Одессе задержана основательница и директор строительной фирмы. Правоохранители считают, что они с помощью мошеннической схемы присвоили землю на побережье.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области в среду, 25 декабря.

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Детали сделки

По данным следствия, застройщики в сговоре с неизвестными лицами подделали документы и оформили на свою фирму право собственности на земельный участок. Речь идет об 1 га на улице Мускатной (бывшая Зои Космодемьянской). Эта земля принадлежит Одесскому государственному экологическому университету. Сообщники собирались продать ее для получения прибыли. В результате государство понесло свыше 19 млн грн убытков.

Что чревато подозреваемым

Мужчине и женщине сообщили о подозрении в подделке документов и мошенничестве. Если суд признает их виновными, дельцам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. На земельный участок наложили арест.

Напомним, Одесская мэрия передала землю семье скандального депутата. Также в Одесской области женщина захватила принадлежащий заповеднику участок.