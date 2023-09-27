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Одещина спрямувала 20 мільйонів гривень на відновлення інфраструктури Херсонщини

27 вересня 2023 19:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Одещина спрямувала 20 мільйонів гривень на відновлення інфраструктури Херсонщини
Сергій Жирний. Фото: Медіацентр Україна – Одеса
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Одеська область перерахувала 20 мільйонів гривень для відновлення житла та соціальної інфраструктури в Херсонській області. Крім того,  в найближчому майбутньому планують виділити ще 23 мільйони гривень.

Про це на брифінгу у Медіацентрі Україна – Одеса розповів в.о. директора департаменту капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської ОВА Сергій Жирний.

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Ці кошти виділяються в рамках реалізації проєкту Офісу Президента України "Пліч-о-Пліч". Одеська область бере на себе обов'язок відновити пошкоджені об'єкти житлового фонду та соціальної інфраструктури в деокупованих населених пунктах Херсонської області.

"На теперішній час Одеською ОВА перераховано за рахунок субвенції до Херсонської ОВА 20 мільйонів гривень, а саме: 4,5 мільйона гривень на Великоолександрівську селищну раду: 15,5 мільйонів гривень на Чорнобаївську сільську раду. Також Заплановано також виділення з обласного бюджету ще 23 мільйонів гривень на об’єкти соціальної сфери. А саме Киселівський ліцей Чорнобаївської сільської ради та Киселівський ясла-садочок. Разом 43 мільйони гривень", — розповів посадовець.

Загалом наразі зафіксовано 270 зруйнованих об’єктів. Втім частину з них люди відновили за власні кошти. 

"Наразі, складено 257 дефектних актів. За складеними дефектними актами та наявними експертними звітами орієнтовна вартість відновлення – 238,208 мільйонів гривень, з яких сума на капітальні ремонти об’єктів соціальної інфраструктури складає 196,440 мільйонів гривень", — зазначив Сергій Жирний.

Нагадаємо, продовжуються важливі відновлювальні роботи у громадах Херсонщини, які постраждали від підриву дамби Каховської ГЕС. В рамках проєкту "Пліч-о-пліч" Одещина відновлює будинки в трьох населених пунктах.

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