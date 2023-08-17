Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow "Пліч-о-пліч": як просувається ремонт сіл на Херсонщині, який виконують одеські будівельники arrow

"Пліч-о-пліч": як просувається ремонт сіл на Херсонщині, який виконують одеські будівельники

17 серпня 2023 17:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
"Пліч-о-пліч": як просувається ремонт сіл на Херсонщині, який виконують одеські будівельники
Будівельники ремонтують дах. Фото: Одеська ОВА
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Продовжуються важливі відновлювальні роботи у громадах Херсонщини, які постраждали від підриву дамби Каховської ГЕС. В рамках проєкту "Пліч-о-пліч" Одещина відновлює будинки в трьох населених пунктах.

Про це повідомляє Одеська ОВА. 

Читайте також:

Ремонт сіл в Херсонській області

У селі Киселівка зведення будівельних робіт завершено на трьох житлових будинках з вартістю 630 тисяч гривень. Дві інші будівлі також перебувають на фазі робіт — встановлення нової покрівлі та ремонт несучих конструкцій. 

Відновлений будинок. Фото: Одеська ОВА
Відновлений будинок. Фото: Одеська ОВА

В селі Благодатне вже відновлено покрівлю одного житлового будинку на суму 270 тисяч гривень, а інші роботи все ще тривають. У селі Новодмитрівка паралельно проводяться роботи з монтажу покрівлі та ремонту фасаду на двох житлових будинках на загальну суму 1,594 мільйона гривень.

Ремонт покрівлі. Фото: Одеська ОВА
Ремонт покрівлі. Фото: Одеська ОВА

Нагадаємо, Одеська ОВА перерахувала Херсонській ОВА 5 млн грн коштом субвенції: 1,5 млн грн — для Великоолександрівської селищної ради, та 3,5 млн грн — для Чорнобаївської сільської ради. Крім того, у планах ще виділити 15 млн грн з обласного бюджету для Херсонської ОВА, а також 23 млн грн — на відновлення об'єктів соціальної сфери.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

None

Колишні республіки СРСР проти Росії: як допомагають Україні

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

09:07 Євро і долар різко подорожчали: курс 16 серпня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз