"Пліч-о-пліч": як просувається ремонт сіл на Херсонщині, який виконують одеські будівельники

Будівельники ремонтують дах. Фото: Одеська ОВА

Продовжуються важливі відновлювальні роботи у громадах Херсонщини, які постраждали від підриву дамби Каховської ГЕС. В рамках проєкту "Пліч-о-пліч" Одещина відновлює будинки в трьох населених пунктах.

Про це повідомляє Одеська ОВА.

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У селі Киселівка зведення будівельних робіт завершено на трьох житлових будинках з вартістю 630 тисяч гривень. Дві інші будівлі також перебувають на фазі робіт — встановлення нової покрівлі та ремонт несучих конструкцій.

Відновлений будинок. Фото: Одеська ОВА

В селі Благодатне вже відновлено покрівлю одного житлового будинку на суму 270 тисяч гривень, а інші роботи все ще тривають. У селі Новодмитрівка паралельно проводяться роботи з монтажу покрівлі та ремонту фасаду на двох житлових будинках на загальну суму 1,594 мільйона гривень.

Ремонт покрівлі. Фото: Одеська ОВА

Нагадаємо, Одеська ОВА перерахувала Херсонській ОВА 5 млн грн коштом субвенції: 1,5 млн грн — для Великоолександрівської селищної ради, та 3,5 млн грн — для Чорнобаївської сільської ради. Крім того, у планах ще виділити 15 млн грн з обласного бюджету для Херсонської ОВА, а також 23 млн грн — на відновлення об'єктів соціальної сфери.