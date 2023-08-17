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"Бок о бок": как продвигается ремонт сел на Херсонщине, который выполняют одесские строители

17 августа 2023 17:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
"Бок о бок": как продвигается ремонт сел на Херсонщине, который выполняют одесские строители
Строители ремонтируют крышу. Фото: Одесская ОВА
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Продолжаются важные восстановительные работы в Херсонской области, которые пострадали от подрыва дамбы Каховской ГЭС. В рамках проекта "Бок о бок" Одесчина восстанавливает дома в трех населенных пунктах.

Об этом сообщает Одесская ОВА.

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В селе Киселевка строительство строительных работ завершено на трех жилых домах со стоимостью 630 тысяч гривен. Два других здания также находятся на фазе работ — установка новой кровли и ремонт несущих конструкций.

Восстановленный дом. Фото: Одесская ОВА
Восстановленный дом. Фото: Одесская ОВА

В селе Благодатное уже восстановлена кровля одного жилого дома на сумму 270 тысяч гривен, а другие работы все еще продолжаются. В селе Новодмитровка параллельно проводятся работы по монтажу кровли и ремонту фасада на двух жилых домах на общую сумму 1,594 миллиона гривен.

Ремонт кровли. Фото: Одесская ОВА
Ремонт кровли. Фото: Одесская ОВА

Напомним, Одесская ОВА перечислила Херсонской ОВА 5 млн грн за счет субвенции: 1,5 млн грн — для Великоалександровского поселкового совета, и 3,5 млн грн — для Чернобаевского сельского совета. Кроме того, в планах выделить еще 15 млн грн из областного бюджета для Херсонской ОВА, а также 23 млн грн — на восстановление объектов социальной сферы.

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