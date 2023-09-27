Одесская область направила 20 миллионов гривен на восстановление инфраструктуры Херсонщины

Сергей Жирный. Фото: Медиацентр Украина – Одесса

Одесская область перечислила 20 миллионов гривен на восстановление жилья и социальной инфраструктуры в Херсонской области. Кроме того, в ближайшем будущем планируют выделить еще 23 миллиона гривен.

Об этом на брифинге в Медиацентре Украина – Одесса рассказал и. директора департамента капитального строительства и дорожного хозяйства Одесской ОВ Сергей Жирный.

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Эти средства выделяются в рамках реализации проекта Офиса Президента Украины "Бок о бок". Одесская область обязуется восстановить поврежденные объекты жилого фонда и социальной инфраструктуры в деоккупированных населенных пунктах Херсонской области.

"В настоящее время Одесской ОВА перечислено за счет субвенции в Херсонскую ОВА 20 миллионов гривен, а именно: 4,5 миллиона гривен на Великоалександровский поселковый совет: 15,5 миллиона гривен на Чернобаевский сельский совет. Также запланировано также выделение из областного бюджета еще 23 миллионов гривен на объекты социальной сферы. А именно Киселевский лицей Чернобаевского сельского совета и Киселевский ясли-садик. Итого 43 миллиона гривен", — рассказал чиновник.

Всего зафиксировано 270 разрушенных объектов. Впрочем, часть из них люди восстановили за собственные средства.

"Сейчас составлено 257 дефектных актов. По составленным дефектным актам и имеющимся экспертным отчетам ориентировочная стоимость восстановления — 238,208 миллиона гривен, из которых сумма на капитальные ремонты объектов социальной инфраструктуры составляет 196,440 миллиона гривен", — отметил Сергей Жирный.

Напомним, продолжаются важные восстановительные работы в Херсонской области, которые пострадали от подрыва дамбы Каховской ГЭС. В рамках проекта "Бок о бок" Одесчина восстанавливает дома в трех населенных пунктах.