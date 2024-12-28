Одещина – друга за скаргами на порушення мовного закону

Жінка з покупками йде одеським ринком. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Жителі Одещини подали понад чотириста скарг на порушення прав щодо використання української мови у сфері обслуговування та наданні інформації. Це понад 18% від загальної кількості звернень в Україні, поступаючись лише Києву.

Про це у коментарі УСІ новини Півдня повідомила представниця мовного омбудсмена на півдні України Ярослава Вітко-Присяжнюк.

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Як повідомила Ярослава Вітко-Присяжнюк, представниця мовного омбудсмена на півдні України, з початку року до них надійшло 420 звернень від громадян.

Основні скарги стосувалися відмови надавати інформацію чи послуги українською мовою. Частка скарг з Одещини складає понад 18% від загальної кількості в Україні, що поступається лише столиці.

Перевірки дотримання мовного законодавства

У результаті розгляду цих звернень було ініційовано 150 заходів державного контролю. Правоохоронці склали 83 адміністративні протоколи на порушників мовного законодавства.

Представники омбудсмена нагадують про важливість дотримання закону про державну мову та закликають громадян повідомляти про випадки порушення їхніх мовних прав.

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