Одеські медики врятували чоловіка від смерті після клінічної зупинки серця

Одеські медики, які врятували чоловіка. Фото: Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області

На Одещині у результаті своєчасних дій бригади екстреної медичної допомоги, чоловіка, що зазнав клінічної смерті, вдалося повернути до життя. Медицина катастроф провела серію реанімаційних заходів, відновивши ритм серця пацієнта.

Про це повідомили в Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області.

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Медики врятували чоловіка

За інформацією медиків, прибувши на черговий виклик, бригада №71 Одеського обласного центру екстреної медичної допомоги і медицини катастроф у складі лікаря Яковишин М.В., фельдшера Юрченка І.О. та водія діагностувала пацієнтові клінічну смерть. Відразу на місці медики розпочали реанімаційні заходи. Під час першої оцінки ритму о 12.33 було зафіксовано асистолію, а вже о 12:38 — відновлений ритм із пульсом. Надалі під час огляду було виявлено пароксизмальну тахікардію з широким комплексом.

Чоловіка доправили до реанімації

Медики провели седацію, знеболення та електричну кардіоверсію, що дозволило відновити нормальний серцевий ритм. Під час госпіталізації процедуру кардіоверсії повторили ще двічі. Пацієнт був доправлений до реанімації у важкому стані, проте завдяки професіоналізму медиків він отримав шанс на порятунок.

Нагадаємо, в Одеській області відправили до в'язниці чоловіка, який вбив односельця. Також у Чорноморську планують звести захисну споруду цивільного захисту за майже 100 млн грн.