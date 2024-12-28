Одесские медики спасли мужчину от смерти после клинической остановки сердца

Одесские медики, спасшие мужчину. Фото: Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Одесской области

На Одесчине в результате своевременных действий бригады экстренной медицинской помощи, мужчине, потерпевшему клиническую смерть, удалось вернуть к жизни. Медицина катастроф провела серию реанимационных мер, восстановив ритм сердца пациента.

Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Одесской области.

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Медики спасли мужчину

По информации медиков, прибыв по очередному вызову, бригада №71 Одесского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в составе врача Яковишин М.В., фельдшера Юрченко И.А. и водителя диагностировала пациенту клиническую смерть. Сразу на месте медики приступили к реанимационным мероприятиям. Во время первой оценки ритма в 12:33 была зафиксирована асистолия, а уже в 12:38 — восстановлен ритм с пульсом. В дальнейшем при осмотре была обнаружена пароксизмальная тахикардия с широким комплексом.

Мужчину доставили в реанимацию

Медики провели седацию, обезболивание и электрическую кардиоверсию, что позволило восстановить нормальный сердечный ритм. Во время госпитализации процедуру кардиоверсии повторили еще дважды. Пациент был доставлен в реанимацию в тяжелом состоянии, однако благодаря профессионализму медиков он получил шанс на спасение.

Напомним, в Одесской области отправили в тюрьму мужчину, убившего односельчанина. Также в Черноморске планируют возвести защитное сооружение гражданской защиты почти за 100 млн грн.